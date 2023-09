"Wir sind selbst schuld!": Dynamo-Coach Anfang mosert über vergebene Chancen

Dresden - Gehen alle Schüsse im Stadion an der Lohmühle ins Tor, steht es am Ende 9:6 für Lübeck im Spiel gegen Spitzenreiter Dresden. Das Problem dabei: Bevor die Ostsee-Truppe überhaupt das erste Mal gefährlich vors Gehäuse der Dynamos kam, muss es mindestens 2:0 für die SGD stehen, wenn nicht sogar 3:0. Das prangerte Trainer Markus Anfang (49) an - zum wiederholten Male.