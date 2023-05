Dynamo-Coach Anfang nach Sieg begeistert: "Kompliment an die Mannschaft!"

Dresden - In Zwickau, in Meppen und gegen Oldenburg: Noch drei Siege bis in die 2. Bundesliga! Klingt hochtrabend, auch weil Zwickau und Meppen mit ihren Siegen am Samstag noch einmal Lunte im Abstiegskampf gerochen haben. Mit dieser Leistung wie beim 3:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden ist das aber möglich. Den direkten Aufstiegsplatz zu sichern, das ist die Aufgabe der Dresdner in den letzten drei Partien.