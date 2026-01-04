Dynamo-Coach Stamm hat nicht viel Zeit: Ab heute geht es in der Türkei ans Eingemachte

Antalya (Türkei) - Mit einem Spaziergang ging es für die SGD im Trainingscamp in der Türkei los, aber am heutigen Sonntag geht es das erste Mal ans Eingemachte. Coach Thomas Stamm (42) muss seine 29 Mann inklusive der vier Neuen schnell auf Betriebstemperatur bringen. Denn allzu viel Zeit bleibt nicht.

Thomas Stamm (42) bei der Ankunft in Antalya. Viel Zeit bleibt dem Dynamo-Coach im Trainingscamp nicht, um alle Pläne umzusetzen. © Lutz Hentschel

Mit den Testspielen am Dienstag gegen Aarau und am Samstag gegen Rot-Weiss Essen sind nämlich zwei Tage schon mal weg. Drumherum wird nicht allzu intensiv trainiert werden.

"Eigentlich ein normaler Rhythmus. Heute Vormittag haben wir Krafttraining, nachmittags sind wir auf dem Platz. Montag zweimal Platz, Dienstagmorgen sind wir auf dem Platz, am Nachmittag haben wir das Spiel und dann haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeweils eine Einheit", beschreibt Stamm seinen Plan.

Und er erklärt: "Sonntagnachmittag ist schon Ankommen, Gewöhnung an den Platz und den Ball. Die meisten haben sehr wahrscheinlich die letzten zehn Tage keinen Ball am Fuß gehabt. Und dann geht es eigentlich schon sehr, sehr scharf am Montagmorgen."

Standards sollen in diesem Trainingslager mal wieder einen besonderen Fokus genießen. Denn: "Mit der Quote, die wir defensiv und offensiv haben, sind wir im Liga-Vergleich einfach nicht gut", gibt Dynamos Coach zu.

"Das muss ein Kriterium sein. Aber auch für die neuen Spieler, wenn es um die Defensive geht, einfach die Abläufe sehr schnell reinzubekommen. Dass wir uns spätestens am Samstag im Testspiel - was das anbelangt - gerade bei Standardsituationen, ein gutes Gefühl auf das erste Spiel gegen Fürth holen."