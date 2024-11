Dynamo-Sportchef Brendel zieht nach einem Saison-Drittel Bilanz!

Brendel: "Die Liga war schon immer eng. Im Vorjahr sind Dresden und Regensburg lange vorneweg marschiert, am Ende hat sich alles wieder zusammengeschoben. Von daher ist es nichts Neues. Wir tun gut daran, konstant unsere Punkte zu holen und uns in der Spitzengruppe zu behaupten."

Dynamo kann späte Tore und ist auch deswegen das Topteam der 3. Liga in den zweiten 45 Minuten. © Lutz Hentschel

TAG24: Es gibt in diversen Fachblättern wunderschöne Statistiken ...

Brendel: "Die von den Standards? Die knapp 170 erfolglosen Eckbälle?"

TAG24: Nein! Folgendes: In separaten Tabellen ist Dynamo in den ersten 45 Minuten nur 17., in der zweiten Hälfte aber souverän Tabellenführer. Was sagt Ihnen das?

Brendel: "Durchaus interessant. Fangen wir mit dem Positiven an: Wir können am Ende der Partien zulegen und auch in der Nachspielzeit Siege feiern oder einen Punkt retten. Das zeigt, die Mannschaft ist topfit und hat Charakter. Dass es in der ersten Hälfte noch nicht so läuft, liegt auch mit an den Gegnern. Wir haben unseren Ballbesitz-Fußball, der Gegner lauert auf Umschaltmomente. Da haben wir noch Luft nach oben und daran arbeiten wir auch. Und dann komme ich selbst noch einmal zu den Standards: Hätten wir noch das eine oder andere Tor aus einem ruhenden Ball erzielt, dann würde auch jene Statistik anders aussehen."