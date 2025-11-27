Dynamo-Stürmer Daferner stellt sich in den Dienst der Mannschaft

Gibt sich nicht auf: Christoph Daferner (27, r.) haut sich im Training rein. © Lutz Hentschel

"Keiner darf sich über diese Mannschaft stellen. Das ist präsent bei uns Jungs. Das muss man vorleben und akzeptieren", sagt der 27-Jährige. Sieht er das wirklich so locker? "Gute Frage. Wir haben einen Kapitän, der heißt Stefan Kutschke (37). Er predigt das immer wieder. In den Köpfen unsere Mannschaft ist das präsent. Es sind schwierige Entscheidungen für den Coach. Das gilt es zu akzeptieren und weiter Gas zu geben", lebt der Schwabe den Teamgedanken vor.

Es ist ja gut möglich, dass dies eine einmalige Sache war, und Thomas Stamm (42) am Sonntag die beiden Ex-Düsseldorfer Daferner und Vincent Vermeij (31) gemeinsam auf Fortuna-Jagd schickt. "Das müsst ihr den Coach fragen, das wird man sehen. Fakt ist, dass jeder 90 Minuten spielen will. Wäre schlimm, wenn es anders wäre. Trotzdem muss man sagen, das Große und Ganze steht im Vordergrund. Es geht darum, dass wir als Dynamo Dresden die Klasse halten. Da muss sich jeder unterordnen, sein Teil dazu beitragen", sagt Daferner.

Beim 2:1-Sieg in Bochum wurde er eingewechselt, jubelte über den Dreier auf dem Rasen. "Das war schon wichtig." Jetzt kommt Düsseldorf.