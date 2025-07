Dank legendärer Ausbildung: Dynamo-Pechvogel Grill lässt sich nicht unterkriegen

Dresden - Er kann einem fast schon ein wenig leidtun. Den einen oder anderen spöttischen Kommentar von Anhängern seiner Ex-Klubs gab's bereits zur Verpflichtung, und in zweimal 45 Minuten musste Lennart Grill (26) bei Dynamos Testspielen schon sechsmal hinter sich greifen.

Hier schlägt es beim Test in Prag hinter Lennart Grill (26, l.) ein. Vier Gegentore kassierte er in 18 Minuten. Er lässt sich davon aber nicht unterkriegen. © imago/CTK Photo

"Alle elf Spieler sind verantwortlich, dass wir keine Gegentore kriegen. Und alle elf sind verantwortlich, dass wir Tore schießen. Von daher trägt immer jeder seinen Teil dazu bei", nimmt SGD-Coach Thomas Stamm (42) den neuen Keeper mehr oder weniger in Schutz: "Es ist natürlich hart, wenn du so reinkommst. Wenn du dann in dem Sinne nichts dafür kannst, vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hast, den einen oder anderen Ball zu halten, das kann ich verstehen. Aber das gehört dazu."

Tatsächlich konnte Grill bei den vier Gegentoren binnen 18 Minuten in Prag und den zwei am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg nur wenig ausrichten.

Schwaches Zweikampfverhalten der Männer davor war eher ausschlaggebend, auch wenn der zweite Wölfe-Treffer wohl eher ein Eigentor war. Zuvor noch richtig stark pariert, sprang der zweite Ball von Vaclav Cerny (27) über den Umweg Pfosten an Grills Knie ins Tor - eine passende Zustandsbeschreibung zum Einstand des 26-Jährigen im Konkurrenzkampf um das Dynamo-Tor.

"Das Wichtigste ist, erst einmal reinzukommen, alles kennenzulernen, die Abläufe und die Jungs. Dann schauen wir, für wie viel es reicht", erklärte Grill nach seiner ersten Woche bei der SGD.