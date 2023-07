Dynamo Dresden: Darum ist Kevin Broll so gelassen!

Im Camp arbeitet Kevin Broll (27) hart an seiner Rückkehr ins Dynamo-Tor. © Max Patzig

Da wird die Stirn von Dynamos Keeper schon mal in Falten gezogen und sich lautstark beschwert. Trotzdem sagt er, seine Zeit in Polen und die Geburt seines Kindes haben ihn ruhiger werden lassen.



"Ich bin ja auch ein Typ, der jeden Ball halten will. Wenn er reingeht, geht er rein, aber eigentlich bin ich da entspannt", erklärt der Schlussmann. Wie so oft ist es bei Sportlern das erste Kind, was plötzlich neue Blickwinkel eröffnet.

Broll: "Es ist irgendwo anstrengend, aber trotzdem schön. Du bekommst eine gewisse Ruhe, weil du mit anderen Dingen fertig werden musst und dadurch mit Nebenschauplätzen gelassener wirst. Ich bin da nicht mehr der Knausebär, der alles kritisieren muss."

"Es gibt wichtigere Sachen im Leben", sagt der 27-Jährige.