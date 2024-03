An Kutschke scheiden sich die Geister: Wie wertvoll ist der Kapitän für Dynamo?

Dresden - Stefan Kutschke (35) winkte murrend sogar bei seiner eigenen Presseabteilung ab, wollte nur noch in die Kabine. Der SGD-Kapitän vergab beim 0:0 gegen Ulm völlig ausgelaugt in der Nachspielzeit ein riesiges Brett.

Das war zum Beispiel auch in Halle so. Nach seiner Auswechslung fiel das 0:1 nach einem Freistoß. Der Kommentar von Halles Niklas Kreuzer (31) damals: "Für uns war es gut, dass 'Kutsche' nicht mehr auf dem Feld stand."

Jung hilft alt wieder auf die Beine: Jonas Oehmichen (20) stellte seinen enttäuschten Kapitän Stefan Kutschke wieder auf die Füße. © Lutz Hentschel

Dass Kutschke im Alter von 35 Jahren am Ende die Kraft fehlt - das ist selbstredend. Und da ist wieder Anfang gefragt. Wenn er lieber auf Nummer sicher statt auf Risiko geht, muss der Turm in der Schlacht bleiben.

Das kann dann halt durchaus einmal so aussehen wie am Samstag, als er in der Nachspielzeit in den Fehlpass von Tom Gaal (23) spritzte. Er hätte der Erlöser von knapp 30.000 sein können. Doch genau beim Schuss fuhr ihn ein Krampf in die Wade.

"Gut, 'Kutsche' ist 90 Minuten vorn wie hinten gewesen. Ich habe ihn ab und an mal angeschrien, dass er vorn bleiben soll. Vielleicht waren das die 50 Meter, die am Ende die Beine schwergemacht haben – keine Ahnung. Ich will nicht sagen, dass der Junge etwas falsch gemacht hat. Das passiert", sagte Keeper Kevin Broll (28) dazu.



Dass Kutschke in frischem Zustand noch immer ein Garant ist, zeigt auch seine Torquote: Acht seiner elf Treffer schoss er in den ersten 45 Minuten.