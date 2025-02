Dynamos Sachsenderby-Plan: Das braucht es für einen Sieg gegen Aue!

Derby-Zeit in Dresden! Am heutigen Samstag kommt es zum Derby zwischen Dynamo und Erzgebirge Aue. SGD-Coach Stamm erklärt, was es für einen Sieg braucht.

Von Jens Maßlich

Dresden - "Ich kann viel erzählen, entscheidend ist am Samstag auf dem Platz", macht Christoph Daferner (27) vor dem Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue am Samstag (14 Uhr) klar. "Fußball kann so einfach sein, dafür müssen wir auf dem Rasen aber die richtigen Antworten liefern", so Dynamos Angreifer. Denn nach nur einem Punkt aus den vergangenen beiden Spielen stehen vor dem Kracher gegen den ungeliebten sächsischen Rivalen eher ein paar Fragezeichen.

Zwei Dinge sind Thomas Stamm (41) und Christoph Daferner (27, v.l.n.r.) im Derby besonders wichtig. © Lutz Hentschel Aue hat die Chance, die SGD - zumindest ergebnistechnisch - in eine kleine Startkrise nach der Winterpause zu schicken. Gleichzeitig können die Mannen von Thomas Stamm (41) aber auch den schwachen Start quasi vergessen machen. Was es dafür braucht? "Wir müssen zu einhundert Prozent gallig sein, sodass wir unsere Fans auch ein Stück anstacheln. Da kann man viel über Zweikämpfe und Körpersprache machen. Das ist auch entscheidend", so Daferner, der nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung steht. Gerade in der Intensität und der Körpersprache sieht auch Stamm den Schlüssel zu den drei Punkten - wie auch den Großteil der rund 31.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion. Dynamo Dresden Menzel hat bei Dynamo schon "früh mitbekommen, worauf es in Derbys ankommt!" "Wir müssen die Energie aufsaugen zu Hause, das muss uns tragen. Gleichzeitig müssen wir so eine Energie auf den Platz bringen, dass wir das Publikum mitnehmen. Die Art und Weise wie in der Startphase in Cottbus, und dann über 90 Minuten", erklärt der Schweizer.

Darf Dynamo-Neuzugang Hoti im Sachsenderby gegen Aue von Beginn an ran?

Neuzugang Andi Hoti (21) könnte in die Startformation rücken. © Lutz Hentschel Für den Coach spielt die 0:2-Pleite vom Hinspiel keine Rolle. Daferner & Co. haben sie dann doch noch ein wenig im Kopf. "Sie haben uns ein Stück weit den Schneid abgekauft. Wir haben keinen guten Tag erwischt, was die Galligkeit betrifft, waren nicht so kaltschnäuzig vor dem Tor", gibt Daferner zu. Er wird sicherlich wieder in die Startformation rücken. Doch auch in der Viererkette - die in den vergangenen Spielen nicht sicher wirkte - könnte es ein paar Wechsel geben. "Wir machen uns immer Gedanken", stellt Stamm fest. Schließlich kam mit Andi Hoti (21) im Winter auch ein Wunschspieler des 41-Jährigen. Dynamo Dresden Gemeinsamer offener Brief: Ost-Klubs rebellieren gegen Pyro-Strafen "Er ist fit, trainiert gut. Es geht immer darum, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist das richtige Spiel?", erklärt Stamm. "Er ist so weit, dass er immer eine Option ist zu spielen." Eventuell rückt auch Jonas Sterner (22) wieder auf die rechte Abwehrseite, wenn die wenigen Einheiten nach seiner Verletzung reichen. Nur Vinko Sapina und Jonas Oehmichen fehlen weiterhin.