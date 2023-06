Dynamo die klare Nummer eins der 3. Liga! So viele Fans strömten ins Rudolf-Harbig-Stadion

Dresden - Einfach "nur noch leer" hatte sich Stefan Kutschke (34) nach dem kräfteraubenden Schlussspurt in der 3. Liga gefühlt. Körperlich und mental war das, was die Dynamos und ihre Fans in der Saison 2022/23 so erlebten, ordentlich kräftezehrend. Trotzdem war der Anhang vor allem in der Rückrunde wieder zahlreich da.