Dynamo bleibt in der 3. Liga: Sieg gegen Oldenburg reicht nicht aus

Für Dynamo und Keeper Stefan Drljaca begann das letzte Heimspiel der Saison mit einem Rückstand in der 19. Minute.

Der schwache Trost: Auch ein höherer Sieg hätte nicht gereicht. Osnabrück gewann 2:1 und steigt auf. Wiesbaden holte ebenfalls mit einem 1:0 seine drei Punkte und geht in die Relegation. Und auch Saarbrücken siegte 2:1.

Mit "Time to Wonder" von Fury in the Slaugtherhouse wurden die Dynamos auf den Rasen geschickt. Gewundert hat dann aber nur eins: Wie fahrig die SGD anfangs auftrat.

Der nervliche Ballast wog bei jedem gefühlt 100 Kilo und drückte alle unter die Grasnarbe. Es war kaum mit anzusehen, was die Gelb-Schwarzen zeigten - vor allem Christian Conteh bekam seine Nerven zunächst nicht in den Griff.

Vielleicht wäre ein frühes 1:0 der Kettensprenger gewesen. Doch wie so oft in dieser Saison verballerte Dresden in Person von Niklas Hauptmann (4.) so, so leichtfertig das erste 100-prozentige Brett. Was danach folgte, war Verkrampfung at it's best.

Nichts gelang, außer der Oldenburger Führung. Der Ex-Auer Max Wegner (19.) traf aus elf Metern.