Riesiger Chancenwucher: Dynamo beißt sich am BVB II die Zähne aus

Für Dynamo Dresden reicht es trotz zahlreicher Chancen insbesondere in der ersten Halbzeit nur für ein torloses Unentschieden gegen Borussia Dortmund II.

Von Florian Mentele

Dresden - Nur ein Punkt trotz zahlreicher Chancen! Dynamo Dresden hat die zweite Mannschaft des BVB am Mittwochabend unter Flutlicht fast 90 Minuten dominiert, aber vor dem Tor war der Wurm drin. Am Ende reicht es daher nur zu einem torlosen Remis.

Es war zum Haareraufen: Besonders in der ersten Hälfte vergaben die Hausherren eine Chance nach der anderen, hätten gut und gerne 5:0 führen können und blieben doch ohne Torerfolg. Nach der Pause ließ die drückende Überlegenheit dann etwas nach, das konnte der BVB im Gegensatz zum Hinspiel aber nicht zum eigenen Vorteil nutzen und so blieb erst zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel mit SGD-Beteiligung ohne Treffer. Immerhin: Durch die schwachen Ergebnisse der direkten Konkurrenz am Vorabend baut die SGD ihre Tabellenführung trotzdem leicht aus und geht als Gewinner aus dem Dreikampf um die Ligaspitze hervor. In unserem Liveticker zur Partie könnt Ihr alle Highlights noch einmal nachlesen.

21.30 Uhr: Thomas Stamm: "Das müssen wir uns ankreiden lassen"

SGD-Coach Thomas Stamm sprach nach dem torlosen Unentschieden über... ...über den Spielverlauf: "Bitter, dass wir hier nur einen Punkt mitnehmen, wenn wir die 90 Minuten sehen und was wir hier für Chancen mitnehmen. Ich habe hier die vielleicht beste Leistung meiner Mannschaft gesehen, so viel kreiert haben wir vielleicht noch nie. Aber das müssen wir uns am Ende natürlich ankreiden lassen, dass wir dann nicht mehr holen." ...über weniger Chancen im zweiten Durchgang: "Dortmund war im zweiten Durchgang einen Tick kompakter, sie haben ein bisschen tiefer verteidigt und sind nicht mehr so hoch ins Pressing gekommen. Wenn eine Mannschaft nicht mehr so hoch anläuft, dann bekommst du natürlich weniger Räume."

Stefan Kutschke und Co. konnten den Ball am Mittwochabend nicht im Kasten unterbringen. © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden spielt gegen den BVB II nur Unentschieden

Abpfiff: In denen passiert aber nicht mehr viel, dann ist Schluss. Dynamo trennt sich trotz großer Überlegenheit mit einem torlosen Unentschieden von der zweiten Mannschaft des BVB.

90. Minute: Vier Minuten gibt es oben drauf.

89. Minute: Die Borussen drehen jetzt natürlich ganz schön an der Uhr, Dynamo fällt im Moment aber auch nicht mehr wirklich etwas ein.

85. Minute: Die landet aber schneller im Aus als in der Mitte. Es war bereits die 13. von Dresden.

84. Minute: Nach einer Flanke von links kommt Kutschke ziemlich frei zum Kopfball, trotzdem steht ein Dortmunder im Weg. Der Dynamo-Leitwolf bleibt aber präsent, wirft sich im zweiten Anlauf nochmal voll rein und zieht eine Ecke.

Dynamo Dresden läuft die Zeit davon

80. Minute: Allmählich läuft der SGD hier die Zeit davon. Die Angriffe sind im zweiten Durchgang zwar weniger zwingend geworden, hätten aber immer noch für 2-3 Treffer reichen können. Stattdessen beißt sich Dynamo zehn Minuten vor Ende weiter die Zähne aus.

76. Minute: Der eingewechselte Baur zieht stark von links ins Zentrum, sein Pass wird von einem Dortmunder aber im letzten Moment zum Torwart gestochert.

75. Minute: Hoti blutet nach einem Duell aus der Nase und muss am Spielfeldrand behandelt werden, Dynamo damit kurzzeitig in Unterzahl.

72. Minute: Der nächste Doppelwechsel: Sapina und Daferner raus, Lukas Boeder und Stefan Kutschke rein.

71. Minute: So langsam aber sicher schwindet die wirklich drückende Überlegenheit, die BVB-Zweitvertretung hat offenbar begriffen, was Sache ist. "Wenn ihr nicht treffen wollt, dann können ja vielleicht wir", könnte einigen Akteuren gerade durch den Kopf gehen.

68. Minute: Sapina stellt sich nach einem Eberwein-Foul an Lemmer zum Freistoß auf, jagt das Leder aber deutlich rechts vorbei.

66. Minute: Doppelwechsel bei Schwarz-Gelb: Kother und Casar gehen, Mika Baur und Tony Menzel kommen.

Christoph Daferner (2.v.l.) und seinen Kollegen fehlt vor dem BVB-Kasten noch das Glück. © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden dominiert, aber vor dem Tor ist der Wurm drin

62. Minute: Auch nach mehr als einer Stunde sehen die Zuschauer ein unverändertes Bild: Dresden rennt unermüdlich an, aber vor dem Tor ist der Wurm drin. Es bleibt somit ein Spiel mit dem Feuer, denn der BVB II kann die Partie hier jeden Moment völlig auf den Kopf stellen.

56. Minute: Hier rollt eine Dynamo-Welle nach der anderen, doch es springt nichts dabei heraus. Dieses Mal treibt Sterner auf rechts an, seine Flanke wird auch fast gefährlich, aber letztlich kann Ostrzinski zupacken.

53. Minute: Erneut gute Freistoßposition für die SGD nach Foul von Reitz, aber Hauptmann jagt den Ball in die Mauer.

51. Minute: Zunächst wird Kother unsanft an der Seitenauslinie abgeräumt, allerdings schnappt sich Risch das Leder und will in den Strafraum, wo er dann ebenfalls im Zweikampf fällt. Das war aber deutlich zu wenig, das sieht auch Referee Bickel so. Göbel sieht für sein Foul an Kother aber noch nachträglich Gelb.

49. Minute: Freistoß für Dynamo in aussichtsreicher Position, am Ende wirft sich aber noch ein Dortmunder in den Schuss von Bünning aus rund zwölf Metern.

46. Minute: Die SGD läuft gleich wieder munter nach vorn: Hauptmann nimmt Risch mit, dessen Flanke segelt aber ins Nichts.

46. Minute: Die Gäste aus Dortmund haben schon zur Pause gewechselt: Für Stürmer Paul-Philipp Besong ist nun Jordi Paulina auf dem Feld.

Niklas Hauptmann und Co. werfen gegen die BVB-Bubis alles rein, doch das Tor fehlt. © Lutz Hentschel

Zweite Hälfte zwischen Dynamo Dresden und BVB II läuft!

46. Minute: Weiter geht's im Rudolf-Harbig-Stadion. Hat Dynamo im zweiten Durchgang endlich mehr Abschluss-Glück?

Halbzeit: Dynamo hat hier eigentlich alles im Griff, doch vor dem BVB-Kasten versagen entweder die Nerven oder der überragende Gäste-Keeper Ostrzinski ist noch irgendwie zur Stelle. Das ist definitiv ein Spiel mit dem Feuer, denn wenn sich die kleinen Borussen doch mal nach vorn trauen, deutet sich die große individuelle Klasse der Talente sofort an. Die Sachsen leben somit bei aller Dominanz sehr gefährlich - und sollten sich nach dem Seitenwechsel schnellstmöglich für den hohen Aufwand belohnen.

Keine Tore zwischen Dynamo Dresden und BVB II zur Halbzeit

Halbzeit: Pause im RHS, die Teams gehen mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Aus Dresdner Sicht muss das bei der Chancenfülle eine Enttäuschung sein.

45. Minute: Sapina grätscht einem Borussen von hinten in die Beine und kassiert eine Gelbe.

43. Minute: Auf der anderen Seite ist es wie verhext! Sterner spritzt auf der rechten Außenbahn entlang und flankt scharf an den Fünfmeterraum, wo Daferner am langen Pfosten rankommt, aber die Kugel aus kurzer Distanz wieder nicht am Dortmund-Schlussmann vorbei kriegt.

41. Minute: Da hätte sich die Ineffektivität um ein Haar gerächt! Die BVB-Jungs kommen über links mal durch und können flanken, Eberwein köpft anschließend gefährlich auf den SGD-Kasten, aber Schreiber taucht blitzschnell ab.

39. Minute: Dynamo kombiniert Lemmer auf rechts frei, der Flügelstürmer zieht dann Richtung Grundlinie, findet aber keinen Abnehmer.

Silas Ostrzinski lässt Dynamo Dresden verzweifeln

33. Minute: Lemmer zieht in den BVB-Sechzehner und versucht sein Glück, wieder ist der starke Ostrzinski da. Das Borussen-Tor scheint vernagelt, während sich die Dresdner bei immer stärker werdenden Regen in einen noch erfolglosen Angriffsrausch spielen.

31. Minute: Sterner langt hin und sieht die Gelbe Karte.

30. Minute: Gleich die nächste Gelegenheit, Daferner köpft dieses Mal sehr freistehend links vorbei. Momente später nutzt Hauptmann einen Fehler und bedient den Knipser erneut, der touchiert das Spielgerät in der Gefahrenzone aber nur noch.

28. Minute: Das Leder will einfach nicht in die Maschen. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld bleibt Dynamo am Drücker, dann ist es wieder Kother, der den Abzug drückt. Der BVB-Keeper lenkt den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei.

25. Minute: Hauptmann nimmt wieder Kother mit, der fintierend in die Mitte zieht - am Ende ist aber trotz aller Täuschungsversuche ein Borusse dazwischen.

Dynamo Dresden macht Druck, aber belohnt sich nicht

23. Minute: Der nächste gute Abschluss: Kother probiert es aus der zweiten Reihe, Ostrzinski macht sich lang und hat die Kugel sicher.

19. Minute: Lemmer wird rechts an der Strafraumkante in Szene gesetzt und hält drauf - Ostrzinski pariert zur Ecke. Die Gastgeber sind hier die deutlich überlegene Mannschaft, können sich aber bislang einfach nicht belohnen. Das hat sich in der Vergangenheit schon gerächt.

17. Minute: Sterner flankt von rechts, dann fällt Daferner im Zweikampf mit einem Borussen, doch Schiri Bickel winkt sofort ab. Im zweiten Versuch wird Kother dann geblockt.

15. Minute: Jetzt die erste richtig gelungene Aktion der BVB-Bubis. Hinspiel-Torschütze Foti nimmt Fahrt auf, legt auf rechts raus und wird dann wieder in der Mitte bedient. Dort setzt er zum Seitfallzieher an, die akrobatische Einlage verfehlt ihr Ziel aber deutlich.

13. Minute: Lührs hat sich im Zweikampf mit Daferner wehgetan und muss kurz behandelt werden, es scheint aber weiterzugehen.

11. Minute: Wieder die Hausherren! Nach einer Ecke von rechts können die Dortmunder nicht klären, Lemmer reagiert am schnellsten - doch sein Schuss wird abgefälscht und so ganz knapp am linken Pfosten vorbeigelenkt.

8. Minute: Die nächste Chance für Dresden: Risch nimmt Kother auf der linken Seite mit, seine Flanke landet bei Daferner, der den Borussen-Keeper aber nicht wirklich prüfen kann.

Niklas Hauptmann hat frühe Führung auf dem Fuß

5. Minute: Das muss das 1:0 sein! Hauptmann taucht plötzlich ganz frei vor BVB-Keeper Ostrzinski auf, aber Lelle bekommt noch irgendwie sein Bein dazwischen.

4. Minute: Nach der Hereingabe aus dem Halbfeld kommt Sapina zum Kopfball, bekommt aber keinen Druck dahinter, weshalb die Kugel aufs Tornetz segelt.

3. Minute: Kother geht auf der linken Seite ins Dribbling und wird gefoult, Freistoß für die SGD.

2. Minute: Der erste Angriff gehört den Gästen, Schreiber fängt den Ball aber sicher ab.

Die Dynamo-Fans sorgten vor dem Anpfiff für Gänsehaut - ganz ohne Pyrotechnik. © DPA/ Robert Michael

Dynamo Dresden gegen BVB II läuft

1. Minute: Der Ball rollt!

Vor Anpfiff: Der K-Block beeindruckt schon, bevor der Ball überhaupt rollt: Die Fans haben eine große Choreo mit dem Motto: "SG Dynamo Dresden - Mythos und Legende" auf die Beine gestellt.

Vor Anpfiff: Die Spieler laufen ein, gleich geht es hier zur Sache. Kann Dynamo den dritten Sieg in Folge holen?

Schlägt sich Dynamo vor heimischer Kulisse besser als im Hinspiel? Da setzte es noch eine 1:2-Pleite. © PICTURE POINT / S. Sonntag

18.44 Uhr: Winter-Rückkehr unter Flutlicht

Der angebrochene Frühling hat sich am Mittwochabend erst einmal wieder verabschiedet. Stattdessen regnet es aktuell, wenn auch noch nicht sehr stark, bei frostigen Temperaturen um die fünf Grad Celsius.