Dynamo Dresden: Doppel-Jubiläum für Keeper Drljaca

Dynamos Keeper Stefan Drljaca (24) will am Sonnabend nach dem Spiel wieder mit den Fans abklatschen und einen Heimsieg feiern. © Lutz Hentschel

Die erste Sause ging in Saarbrücken schief. Jetzt soll es anders werden.

"Wir haben ja auch noch eine Rechnung offen", verweist der Hüter auf das unglückliche 1:2 im Hinspiel. Claudio Kammerknecht (23) traf ins eigene Netz, zudem wurde Dynamo ein klarer Handelfmeter verwehrt.

Damals saß "Drille" auf der Bank, Sven Müller (27) stand zwischen den Pfosten. Nun soll auch er dafür sorgen, dass Dresden einen Mitkonkurrenten und den Aufstieg loswird und Dresden selbst in dieser Position bleibt.

Die Vorfreude bei ihm ist da. "Nach dem Geburtstag letzte Woche, was wir an der Elbe gesehen haben, sind wir gespannt, was uns von den Fans erwartet", sagt er mit leuchtenden Augen. "Der Fokus liegt aber auf dem Spiel. Wir wollen wieder in Erfolgsspur", so der Keeper.

Die nächsten drei Partien gegen Mannheim, in Freiburg und gegen Wiesbaden werden entscheidend sein. Schwer, aber: "Das sollte Ansporn genug sein, diesen Mannschaften die Punkte wegzunehmen und zu zeigen, dass wir zu Recht da oben stehen", so Drljaca.