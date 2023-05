Anzeige gegen unbekannt! Dynamo droht Geldstrafe wegen Banner-Choreo

Dresden/Zwickau - Anzeige gegen unbekannt und eine drohende Geldstrafe durch den DFB : Das überdimensionale Dynamo-Banner , das am Sonnabend vor dem Spiel beim FSV Zwickau vom Dach der Gästetribüne gerollt wurde, wird ein Nachspiel für die betreffenden Personen und den Verein haben.

Minuten vor dem Anpfiff am Sonnabend in Zwickau: Etwa 20 vermummte Dynamo-Fans stehen auf dem Dach der Gästetribüne und bereiten die Choreo vor. Weil sie dort wohl Schäden hinterlassen haben, hat die Polizeidirektion Zwickau Anzeige gegen unbekannt erstattet. © Picture Point/Gabor Krieg

Zusammen mit dem am Zaun angebrachten Schriftzug "Du bist größer als das Leben" war die komplette Choreo herrlich anzuschauen.

Trotz allem war es nicht ohne, was die knapp 20 vermummten Fans ohne Sicherung und bei dem Wind in luftiger Höhe veranstalteten.

"Das finde ich überhaupt nicht gut. Das ist wahnsinnig, auf dem Dach herumzuspringen", ärgerte sich SGD-Sportdirektor Ralf Becker (52) bei MagentaSport über die gefährliche Aktion.

Der Polizeidirektion Zwickau missfiel nicht nur das: "Das Spiel begann mit einer Verzögerung, da mehrere Dresdner Fans vermummt auf das Tribünendach im Gästebereich gestiegen waren, um ein großes Banner auszurollen. Dabei haben sie sich nicht nur selbst in Gefahr gebracht, sondern vermutlich Sachschaden am Dach hinterlassen. Eine entsprechende Anzeige wurde gegen die Unbekannten erstattet", schrieb sie in einer Pressemitteilung.

Allerdings erklärte die Direktion auch, dass die Partie "aus polizeilicher Sicht störungsfrei verlief".