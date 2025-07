Ein Jahr nach Abschied: Kehrt dieser Ex-Dynamo nach Dresden zurück?

Thomas Stamm (42) lockt den nächsten Spieler mit Freiburger Vergangenheit nach Dresden. © Picture Point / Gabor Krieg

Herrmann hat gleich eine doppelte Verbindung zur SGD: Der 26-Jährige stammt aus der Jugend des SC Freiburg, spielte vor seinem Wechsel nach Dresden 2021 bei der 2. Mannschaft der Breisgauer unter dem heutigen Dynamo-Coach Thomas Stamm (42).

Mit diesem führte er Bild zufolge schon vor Wochen Gespräche, einen Tag vor dem Testspiel gegen den SC Freiburg konkretisiert sich jetzt der Deal.

Herrmanns Zeit in Dresden war von Verletzungsproblemen geprägt, eine schwere Knieverletzung setzte ihn von 2022 bis 2023 mehr als ein Jahr lang außer Gefecht.

In seiner (vorerst) letzten Spielzeit im Dress der Schwarz-Gelben mutierte er aber zum Dauerbrenner, stand in jeder Partie auf dem Platz und erzielte zwei Tore, unter anderem den Treffer gegen den SC Freiburg II aus rund 50 Metern, mit dem er bei Stamm bleibenden Eindruck hinterlassen haben dürfte.

Insgesamt 53 Mal stand er für die SGD auf dem Platz, diese Zahl will er jetzt wohl in die Höhe schrauben - nach seiner Premierensaison in Dresden, die mit dem Abstieg endete, auch endlich wieder in der 2. Bundesliga.