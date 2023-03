Dynamo Dresden: Erst Sachsenpokal, dann folgen die Wochen der Wahrheit

Dresden - Jetzt geht es in der Meisterschaft an die Honigtöpfe. Osnabrück, Essen, Saarbrücken, Mannheim, Freiburg, Wiesbaden - so heißen die nächsten Gegner von Dynamo Dresden. Dann geht es um den Aufstieg, von dem keiner in Schwarz-Gelb reden will. Vielleicht war das 1:2 gegen Bayreuth ein Hallo-Wach-Moment.