Jubel vor letztem Heimspiel: Christoph Daferner bleibt bei Dynamo!

Dresden - Was für ein Tag für Dynamo Dresden ! Zum letzten Heimspiel der Saison steht der Aufstieg schon fest, das wurde mit einer großen Choreo und einem Marsch der Mannschaft durchs Fan-Spalier zum Stadion gefeiert. Kurz vor Anpfiff gab es dann auch noch die freudige Nachricht, dass Christoph Daferner (27) auch in der kommenden Saison ein Schwarz-Gelber bleibt!

Christoph Daferner (27) bleibt bei Dynamo Dresden! © SG Dynamo Dresden

Rund zehn Minuten vor Spielbeginn gegen die SpVgg Unterhaching bereiteten sich die Fans gerade auf die das gesamte Stadion umfassende Choreografie vor, als auf der Videoleinwand die frohe Botschaft verkündet wurde.

Daferner, der gemeinsam mit sechs anderen Spielern erst am Donnerstag offiziell verabschiedet wurde, kehrt doch nicht zum 1. FC Nürnberg zurück, die SGD hat den Stürmer nach seiner einjährigen Leihe jetzt fest verpflichtet.

"Ich habe in den letzten Wochen bereits kein Geheimnis daraus gemacht, dass es mein unbedingter Wille ist, hier in Dresden zu bleiben. Meine Familie und ich fühlen uns in der Stadt extrem wohl", erklärte Daferner.

Mit dem Aufstieg habe sich das Team in dieser Saison einen großen Traum erfüllt und wolle den Weg in der 2. Liga fortsetzen: "Ich freue mich sehr, dass sich die Verantwortlichen so um mich bemüht haben und sich beide Vereine jetzt einigen konnten."

Über die Ablösesumme vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen, auch wie lange Daferners Vertrag in Dresden gilt, gab die SGD nicht bekannt.