Spalier, Sieg und Daferner-Verpflichtung: Dynamo feiert perfekten Saisonabschluss

Dynamo Dresden: Spalier, Sieg und Daferner-Verpflichtung! SGD feiert perfekten Saisonabschluss.

Von Tina Hofmann

Dresden - Spalier der Fans, klarer Sieg gegen Unterhaching und die feste Verpflichtung von Stürmer Christoph Daferner. Dynamo Dresden hat am Samstag den perfekten Saisonabschluss gefeiert. Am Ende stand ein klarer 3:0-Sieg gegen die als Absteiger bereits feststehende SpVgg Unterhaching.

Vor dem Spiel lief das Team durch ein Spalier der Fans auf der Lennéstraße, wenig später wurde die feste Verpflichtung von Christoph Daferner bekannt gegeben. © Bildmontage: Lutz Hentschel Die Tore fielen durch Mika Baur (61. Minute), Jakob Lemmer (65.) und Claudio Kammerknecht (68.). Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional. Zunächst liefen die Aufsteiger durch ein Spalier aus Fans die Lennéstraße entlang zum Stadion. Dort angekommen gab es kurz vorm Anpfiff die Nachricht, auf die die Fans so sehnsüchtig gewartet hatten: Stürmer Christoph Daferner bleibt in Dresden! Dynamo ist es gelungen, den Angreifer fest vom 1. FC Nürnberg zu verpflichten, von wo er in dieser Spielzeit ausgeliehen war. Jetzt geht es für große Teile der Mannschaft und des Staffs zur Party nach Mallorca, nachdem alle am Sonntag noch einmal intern einen Saisonabschluss feiern. Dynamo Dresden Jubel vor letztem Heimspiel: Christoph Daferner bleibt bei Dynamo! Spielstand: Dynamo Dresden - SpVgg Unterhaching 3:0 1:0 Mika Baur (61. Minute) 2:0 Jakob Lemmer (65. Minute) 3:0 Claudio Kammerknecht (68. Minute) TAG24 berichtete im Liveticker. Hier gibt es ihn zum Nachlesen.

Die Stimmen von Dynamo-Trainer Thomas Stamm aus der Pressekonferenz

16.23 Uhr: Thomas Stamm über die Verlängerung von Christoph Daferner. "Das ist ein erster Schritt. Es ist ein guter erster Schritt, von dem was wir uns vornehmen und die nächsten Tage und Woche versuchen umzusetzen. Kein einziger Spieler hat es gewusst und Daffi hat es vor dem Anpfiff in der Kabine verkündet, die Reaktion war außergewöhnlich."

16.19 Uhr: Dynamos Trainer Thomas Stamm sagt: "Glückwünsche nach Bielefeld. Wir hätten es gern gehabt, aber wenn Du auf der eins stehst, ist es verdient. Außergewöhnlich, was die Mannschaft heute vor dem Stadion, während der Partie und danach erleben durfte. Sprachlos, schwierig, Worte dafür zu finden. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, was die Fans an Konstanz leisten." "In den ersten 45 Minuten haben wir es heute nicht so hinbekommen, zielstrebig und sauber zu sein. Nach der Pause waren wir nach fünf, sechs Minuten gut drin. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 gemacht. Wir freuen uns, dass wir im letzten Heimspiel den Fans einen Sieg schenken konnten. Leider nicht den Meisterpokal. Wenn Du Erster werden willst, musst Du die 120 Sekunden in Bielefeld durchbringen. Ich bin dankbar für die ganze Saison, wie die Mannschaft gearbeitet hat, Dinge geschluckt hat. Es ist eine richtig gute Truppe, die wir zusammen haben und wir sollten die nächsten Tage genießen."

16.18 Uhr: Die Pressekonferenz startet.

15.44 Uhr: Inzwischen ist die Mannschaft wieder vom Zaun runter, das Stadion leert sich langsam.

15.29 Uhr: Jetzt ist auch Stefan Kutschke auf dem Turm. Er richtet Worte an die Fans, dankt für die Unterstützung, mahnt aber auch, dass man trotz aller Euphorie über den Aufstieg auch in der 2. Bundesliga weiter so zusammenhalten muss.

15.26 Uhr: Co-Trainer Heiko Scholz wird im K-Block auf den Capo-Turm gehievt.

15.24 Uhr: Die Mannschaft von Dynamo wird jetzt in den K-Block gerufen. Auch der Staff soll folgen.

15.23 Uhr: Der 1. FC Saarbrücken geht in die Relegation und kämpft dort um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, den Bielefeld und Dynamo sicher haben. Für Cottbus reicht es nur für die Teilnahme am DFB-Pokal.

Dynamo Dresden siegt, Bielefeld ist Meister

15.22 Uhr: Und damit ist Schluss! Dynamo siegt souverän mit 3:0. Da Bielefeld Meister ist und Fatih Kaya sich heute die Torjägerkanone geschnappt hat, wird es keine Ehrungen geben.

90. Minute: Es läuft die letzte Minute und Wechselgesänge hallen durchs Stadion.

87. Minute: Phillip Böhm im Dynamo-Tor bewahrt die SGD vor dem ersten Gegentor heute. Er hält den Ball von Julian Kügel.

84. Minute: Jetzt ist die Zuschauerzahl da. 30.646 Fans sehen die vorerst letzte Partie in der 3. Liga im Rudolf-Harbig-Stadion.

79. Minute: In den anderen Stadien ist reichlich Dramatik geboten: Cottbus liegt gegen Ingolstadt hinten, da es in Saarbrücken aktuell 1:1 gegen den BVB II steht, würde Energie die Relegation verpassen, die Saarländer wären Dritter.

75. Minute: Die nächsten Wechsel: Hauptmann und Daferner gehen vom Feld, dafür kommen Stefan Kutschke und Tom Berger, der den Verein verlässt.

72. Minute: Die Stimmung ist gigantisch. Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es: Christoph Daferner wird die Torjägerkanone wohl nicht bekommen, sein Konkurrent Fatih Kaya aus Wiesbaden hat bereits zwei Tore geschossen und steht damit bei 20 Treffern, Daferner bei 18.

Philipp Böhm darf für Tim Schreiber ins Tor

71. Minute: Das ist eine tolle Geste! Trainer Thomas Stamm bringt Phillip Böhm im Tor für Tim Schreiber. Böhm wird die SGD verlassen.

Claudio Kammerknecht erhöht auf 3:0

68. Minute: Wahnsinn, was jetzt hier los ist. Kammerknecht macht aus dem Gewühl heraus das 3:0, die Fans flippen völlig aus vor Freude.

67. Minute: Das gibt es nicht! Fast das 3:0 durch Daferner, doch sein Schuss aus der Drehung geht an den rechten Pfosten.

Jakob Lemmer erhöht auf 2:0

65. Minute: Da erhöht Jakob Lemmer auf 2:0! Er fasst sich einfach ein Herz, zieht aus rund 20 Metern ab und trifft.

64. Minute: Die SGD ist in dieser zweiten Hälfte viel aktiver als in Halbzeit eins, zeigt mehr Zielstrebigkeit zum gegnerischen Tor.

Mika Baur schießt das 1:0 für Dynamo Dresden

61. Minute: Da ist das 1:0 für Dynamo! Nach einer Ecke kommt Mika Baur an die Kugel, zieht ab, der Ball geht dem Hachinger Keeper durch die Beine. Kurios: Sofort nach dem Tor wird Baur ausgewechselt. Auch Boeder geht. Für die beiden sind nun Tony Menzel und Jonas Oehmichen im Spiel.

60. Minute: Nach einem Freistoß von Sascha Risch kommt Lars Bünning fast an den Ball, ein Hachinger kann zur Ecke klären.

57. Minute: Nach einer Ecke kommt Claudio Kammerknecht zum Kopfball, lenkt die Kugel aber übers Hachinger Gehäuse.

Arminia Bielefeld führt mit 1:0 gegen Mannheim

56. Minute: Bielefeld führt mit 1:0 gegen Mannheim. Stand jetzt würde der SGD also auch kein Sieg mehr zur Meisterschaft verhelfen. Das Spiel wird jetzt in Dresden aber munterer.

55. Minute: Jetzt will es Lemmer mal selbst machen, obwohl Daferner frei steht. Sein Schuss wird jedoch abgewehrt, Mika Baur verpasst die Nachschussmöglichkeit.

53. Minute: Wieder einmal ist es Jakob Lemmer, der den Ball von rechts in den Strafraum reingibt, doch die Kugel keinen Abnehmer findet.

51. Minute: Und die nächste Chance für Unterhaching. Die SpVgg kommt in den Sechzehner, doch Jakob Lemmer kann gerade noch zur Ecke klären.

14.34 Uhr: Der Ball rollt wieder. 45 Minuten hat Dynamo noch Zeit, sich den Sieg zu sichern.

Zur Halbzeit steht es bei Dynamo Dresden 0:0

14.17 Uhr: Halbzeit! Aktuell fehlt der SGD ein Tor und damit der Sieg zur Meisterschaft in der 3. Liga.

45.+1: Und das nächste Ding! Markus Schwabl zieht ab, Tim Schreiber reißt die Arme hoch und bewahrt die SGD vor dem Rückstand.

Dynamos Torhüter Tim Schreiber reißt die Arme hoch und bewahrt die SGD vor dem Rückstand. © Lutz Hentschel

45. Minute: Wahnsinn! Unterhaching ist dem 1:0 näher als Dynamo Jetzt knallt Lenn Jastremski den Ball an die Latte.

43. Minute: Da ist die Chance für Unterhaching. Nach mehreren Stationen im Strafraum kommt der Pass zu Robin Littig, der zieht aus der Distanz ab, doch der Schuss fliegt über den Kasten.

42. Minute: Claudio Kammerknecht sieht die Gelbe Karte wegen Meckerns.

40. Minute: Die Stimmung im Stadion ist vor allem im K-Block bestens, die Fans feiern. Auf dem Rasen blieben die Highlights bislang aus.

35. Minute: Lemmer passt mal wieder von der rechten Seite scharf in den Strafraum, doch sein Ball findet keinen Abnehmer.

31. Minute: Ein Blick in die anderen Stadien: Bei Cottbus sieht es nicht gut aus mit der Relegation, sie liegen mit 0:1 gegen den FC Ingolstadt zurück. Stand jetzt wäre damit Saarbrücken in der Relegation. Alle Infos dazu findet Ihr in unserem Liveticker aus Cottbus.

28. Minute: Baur kann weitermachen und hat gleich wieder im Zusammenspiel mit Lemmer eine Gelegenheit im Sechzehner, doch erneut ist Eisele zur Stelle.

26. Minute: Riesige Aufregung im Stadion. Mika Baur wird übel gefoult, doch der Schiedsrichter Tobias Wittmann lässt weiterlaufen, danach auch eine Szene mit Sascha Risch. Baur muss behandelt werden.

25. Minute: Da war die Fast-Chance für Daferner, doch Eisele im Tor der Hachinger bleibt Sieger.

23. Minute: Sascha Risch will von links eine Flanke in den Strafraum bringen, wo Daferner bereitsteht, doch der Hachinger Torhüter fängt die Kugel ab.

22. Minute: Bislang ist die Partie komplett arm an Highlights. Kein Team konnte sich bislang eine große Chance erarbeiten.

16. Minute: In Bielefeld steht es aktuell auch noch 0:0 gegen Waldhof Mannheim. Dynamo benötigt einen Sieg, um sich die Meisterschaft der 3. Liga noch zu sichern.

13. Minute: Wieder einmal ist es Jakob Lemmer, der es über rechts probiert und versucht, den Ball zu passen, doch Mika Baur kann das Spielgerät nicht mehr ganz unter Kontrolle bringen.

7. Minute: Das Spiel läuft und Dynamo hat hier gleich das Heft des Handelns in die Hand genommen und sich mehrmals in den gegnerischen Strafraum vorgearbeitet.

13.30 Uhr: Das ist die Choreografie der Dynamo-Fans zum Aufstieg

"2. Liga" stand auf der Choreografie, die die Fans vor dem Anpiff hochgehalten haben.

Die Choreo der Fans zum Spiel. © TAG24

13.22 Uhr: Christoph Daferner bleibt bei der SGD!

Kurz vor dem Spiel gibt die SGD bekannt: Christoph Daferner bleibt bei Dynamo Dresden! Auf der Videoleindwand setzte sich der Stürmer auf einen Stuhl und verkündete die News. Der Jubel im Stadion war atemberaubend. Er wird fest vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. "Ich habe in den letzten Wochen bereits kein Geheimnis daraus gemacht, dass es mein unbedingter Wille ist, hier in Dresden zu bleiben. Meine Familie und ich fühlen uns in der Stadt extrem wohl. Mit dem Team haben wir uns in dieser Saison einen großen Traum erfüllt, sind als Mannschaft und Verein zusammengewachsen und wollen diesen Weg jetzt in der 2. Liga fortsetzen. Ich freue mich sehr, dass sich die Verantwortlichen so um mich bemüht haben und sich beide Vereine jetzt einigen konnten. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken."

Christoph Daferner bei seiner Vetragsunterschrift. © Dynamo Dresden

13.20 Uhr: Die Vorbereitungen für die Choreografie laufen

Die Vorbereitungen für die Choreografie laufen auf Hochtouren. Noch zehn Minuten bis zum Anpfiff.