Abschied nach großer Party: Diese Aufstiegs-Helden verlassen Dynamo!

Dresden - Der Aufstieg ist im Sack, die Party-Fetzen sind geflogen - jetzt heißt es aber auch schon Abschied nehmen. Dynamo Dresden trennt sich zum Saisonende zunächst von sieben Profis, die am letzten Spieltag gegen die SpVgg Unterhaching geehrt werden.

Nach den Feierlichkeiten müssen einige Profis ihren Hut nehmen. © Uwe Anspach/dpa

Das gab die Sportgemeinschaft am Donnerstag in einem offiziellen Statement bekannt. Vier Akteure sind dabei Leihspieler, die zumindest vorerst zu ihren Vereinen zurückkehren.

Dabei handelt es sich um Christoph Daferner (27, zurück zu Nürnberg), Andi Hoti (22, Magdeburg), Mika Baur (20, Paderborn) sowie Jonas Sterner (23, Holstein Kiel).

Knipser Daferner, der am letzten Spieltag noch um die Torjägerkanone der 3. Liga kämpft, hat in den vergangenen Wochen bereits häufiger betont, dass er gern über die Saison hinaus an der Elbe bleiben würde. Von seinem eigentlichen Arbeitgeber habe sich selbst nach dem Aufstieg niemand bei ihm gemeldet, Dynamo und die Franken müssen aber noch um die Ablöse feilschen.

Auch Hoti soll bestenfalls fest nach Sachsen wechseln, Kollege Lars Bünning (27) tat das bei der Aufstiegsfeier auch lauthals kund. Hier geht es wohl ebenfalls nur noch ums Finanzielle. Wie bei Daferner sitzt Dresden aber nicht am längeren Hebel.

Während Baur nach seinem Winter-Wechsel nicht nachhaltig überzeugen konnte und höchstwahrscheinlich keine Zukunft in Dresden hat, würden die Schwarz-Gelben Sterner vermutlich gern behalten. Der Rechtsverteidiger hat sich zum Leistungsträger entwickelt, dabei aber auch zahlreiche andere Interessenten angelockt. Sein Kontrakt in Kiel läuft noch bis 2026.