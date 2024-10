Dynamo live: Polizei stuft Partie gegen BVB II als Risikospiel ein

Dresden - Neunter Spieltag in der 3. Liga für Dynamo Dresden : Am Freitagabend geht die SGD bei der U23 von Borussia Dortmund auf Punktejagd. Anstoß ist 19 Uhr.

In unserem Liveticker berichten wir über alles Wissenswerte vor, während und nach dem Spiel.

Im Dortmunder Stadion Rote Erde will die Stamm-Elf die nächsten drei Punkte im Kampf um den Aufstieg einfahren und die Tabellenführung ausbauen. Für dieses Unterfangen wird mehr Offensiv-Power als gegen Aachen vonnöten sein.

Besonders auswärts konnte das Team von Thomas Stamm punkten, aus vier Spielen gab es drei Siege. Diese Bilanz soll in Dortmund natürlich ausgebaut werden - und um die Tabellenführung zu halten, braucht es einen Sieg mit möglichst viele Toren, sonst droht der SV Sandhausen morgen vorbeizuziehen.

Blicken wir auf die Form beider Teams: Dynamo Dresden ist stark in die Saison gestartet, thront mit 17 Punkten an der Spitze der Tabelle.

Während sich die Polizei um das Geschehen neben dem Platz kümmert, ist auf dem Rasen Schiedsrichter Luca Jürgensen zuständig. Dabei kommt es zur Premiere: Noch nie leitete der 27-Jährige ein Spiel von Dynamo Dresden.

Der BVB II hingegen bekam es schon öfter mit Jürgensen zu tun: In den vergangenen beiden Spielzeiten pfiff der Hamburger insgesamt fünf Spiele der U23, von denen das Team zwei Partien gewann, eine verlor und zweimal unentschieden spielte.

Generell ist der junge Unparteiische eher schnell dabei, was das Zücken von Karten angeht: In 23 Drittliga-Einsätzen verteilte er bereits 88 Verwarnungen, dazu kamen drei direkte Platzverweise. Für die SGD-Kicker gilt es also aufzupassen - eine Gelb-Sperre droht aber noch niemandem.