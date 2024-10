Dynamo live: SGD dominiert gegen BVB II, doch das Tor fehlt

Dynamo Dresden gegen BVB II im Liveticker: Das Spiel läuft, die SGD will die Tabellenführung verteidigen.

Von Aliena Rein

Dortmund - Dem enttäuschenden 0:0 gegen Alemannia Aachen will Dynamo Dresden Taten folgen lassen, bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund wieder drei Punkte einfahren und die Tabellenführung verteidigen.



3. Liga, 9. Spieltag: Borussia Dortmund II - SG Dynamo Dresden 0:0 TAG24 berichtet für Euch im Liveticker vom Spiel in Dortmund.

Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden gehen torlos in die Pause

Halbzeit: Kurze Verwirrung auf dem Platz, weil eine Minute Nachspielzeit angezeigt wurde, der Schiedsrichter sie aber nicht spielen lässt. Stattdessen schickt er die Teams pünktlich in die Kabine.

44. Minute: Dynamo erarbeitet sich eine Ecke nach der anderen, führt aber fast alle kurz aus. Das bringt im Normalfall aber nichts ein.

42. Minute: Die SGD probiert es von allen Seiten, kommt aber nicht durch. Also fasst sich Vinko Sapina ein Herz und zieht aus der Distanz einfach mal ab. Der Ball senkt sich gefährlich, verfehlt das Tor aber letztendlich.

38. Minute: Man merkt dem Spiel von Dynamo Dresden an, dass Stefan Kutschke auf der Bank sitzt, die Kopfballstärke des Kapitäns fehlt im Zentrum. Immer wieder versucht die SGD es mit Flanken von den Außenbahnen, doch niemand ist da, um sie abzunehmen.

36. Minute: Die erste Gelbe der Partie geht an den Gastgeber! Jordi Paulina setzt den Ellbogen hart gegen Casar ein und wird verwarnt.

Beide Teams strahlen mehr Torgefahr aus

34. Minute: Es wird brenzliger im Dortmunder Strafraum! Eine Hereingabe von Sterner klärt Lelle in letzter Sekunde vor dem heranrauschenden Daferner. An der fälligen Ecke springt dann Casar vorbei, ein Flankenversuch von rechts landet in den Armen von Lotka.

32. Minute: Gute Chance für Dynamo! Hauptmann nimmt die Hereingabe von Sterner volley, das Netz wackelt, die ersten Fans der SGD wollen aufspringen. Doch die Kugel landet im Außennetz.

31. Minute: Bünning und Foti geraten im Mittelfeld aneinander, doch auch hier belässt es Jürgensen bei einer mündlichen Verwarnung.

29. Minute: Die Hausherren werden mutiger: Ein Einwurf tief in der Dresdner Hälfte landet im Zentrum. Dort hält Eberwein den Kopf hin, doch der Ball segelt über den Kasten von Tim Schreiber.

25. Minute: Aus dem Nichts die dicke Chance für Dortmunds U23! Hettwer bekommt im Dynamo-Strafraum viel Platz, legt sich den Ball zurecht und zieht einfach mal drauf. Der Ball streift den Querbalken.

24. Minute: Bisher lässt Jürgensen viel laufen, jetzt richtet er jedoch mahnende Worte an Vinko Sapina, nachdem dieser einen BVB-Kicker auflaufen lässt. Eine Verwarnung gibt es aber noch nicht.

Vinko Sapina (l.) geht rabiat zu Werke und wird ermahnt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

21. Minute: Erstmals in dieser Partie hat der BVB II eine längere Ballbesitzphase und nistet sich in der Hälfte der Gäste ein. Auch diese verteidigen jedoch solide und lassen keine gefährlichen Abschlüsse zu.

19. Minute: Immer wieder geht es über die linke Seite von Philipp Heise, der die nächste Ecke herausholt. Die bringt aber nichts ein.

17. Minute: Dann muss Tim Schreiber zum ersten Mal seit Langem eingreifen und schnappt sich die Kugel in der letzten Ecke des Strafraums. Das war durchaus knapp am Handspiel vorbei.

16. Minute: Daferner bringt den Ball nicht ungefährlich mit dem Kopf auf den Kasten von Lotka, der ist jedoch zur Stelle.

Dynamo Dresden dominiert die Anfangsviertelstunde

13. Minute: Borussia Dortmund II steht jetzt sehr tief und scheint auf Konter zu lauern, macht wenig Anstalten, der SGD das Spiel zu entreißen. Bisher ist die Verteidigung der U23 aber noch sehr kompakt.

11. Minute: Nach den ersten zehn Minuten hat Dynamo Dresden hier klar das Heft in der Hand nähert sich immer wieder dem BVB-Kasten und lässt im Gegenzug dem Gegner wenig Platz.

9. Minute: Jonas Sterner führt eine Ecke extrem kurz auf Heise auf, der auf Batista Meier vor dem Strafraum ablegt. Der bisher noch torlose OBM verzieht dann aber komplett.

8. Minute: Ähnliches Bild auf der Gegenseite: Dynamo kommt nach einem Freistoß von Heise durch Bünning zum Abschluss, Marcel Lotka kann parieren. Dann zeigt der Linienrichter jedoch Abseits an.

Lars Bünning (l.) hat die erste Chance für Dynamo Dresden. © PICTURE POINT / S. Sonntag

6. Minute: Und plötzlich ist Julian Hettwer durch und läuft alleine auf Tim Schreiber zu! Glück für die SGD, dass die Fahne nach oben geht.

4. Minute: Die erste Ecke geht aber aufs Konto der Borussen. Patrick Göbel schlägt die Kugel in den Strafraum der SGD, doch kein BVB-Kicker kommt an den Ball.

3. Minute: Dynamo übernimmt direkt die Initiative, lässt den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren.

Die Partie zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden läuft

1. Minute: Luca Jürgensen gibt das Spiel frei! Dynamo hat Anstoß und ist heute in Schwarz gegen gelbe Borussen unterwegs.

18.59 Uhr: Die Teams betreten den Rasen, gleich geht es los.

18.55 Uhr: Thomas Stamm spricht über seine Wechsel

Vor dem Anpfiff sprach Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm am Mikrofon von Magenta Sport über … ... das Startelf-Debüt von Jonas Sterner: Er ist sehr gut reingekommen die letzen Male, hat es sich verdient in den letzten Wochen. Nicht nur in den Spielen, sondern auch im Training und wir wollen auch Trainingsleistungen belohnen. Gegen Aachen hat er das Spiel beliebt, sehr sehr viel Input gehabt aufs Spiel. Wenn es Jungs so gut machen wie er, wollen wir das belohnen. ... den Startelf-Einsatz von Oliver Batista Meier: Es ist nicht sein erster Startelf-Einsatz, gegen VfB II mit Dafi zusammen hat es ganz gut funktioniert. Entsprechend erwarten wir uns dadurch, dass es vielleicht nicht zwei klassische Spitzen sind, im Mittelfeld viele Möglichkeiten. Oli hat da die Fähigkeiten, im letzten Drittel immer wieder gute Bälle zu spielen.

18.37 Uhr: Tom Berger ist erstmals in dieser Saison dabei

Endlich ist es so weit! Tom Berger steht zum ersten Mal in dieser Saison im Kader von Dynamo Dresden. Schon seit einigen Wochen trainiert der 23-Jährige wieder mit der Mannschaft, ein Einsatz kam nach seiner schweren Knochenverletzung in der vergangenen Rückrunde aber stets noch zu früh. Jetzt scheint die Zeit reif zu sein - sehen wir heute das Comeback des Mittelfeldmanns?

Tom Berger trainierte bereits eine Weile wieder mit, jetzt steht er erstmals in dieser Saison im Kader. © Lutz Hentschel

18.25 Uhr: Beide Mannschaften machen sich warm

Jetzt sind die Teams ihren Torwarten auf den Platz gefolgt, sowohl die SGD als auch der BVB II haben mit dem Warm-Up begonnen.

Beide Mannschaften haben den Rasen betreten, um sich warm zu machen. © privat

18.15 Uhr: Langsam füllt sich der Gästeblock

Im Stadion Rote Erde machen sich inzwischen die Torhüter warm. Auch die SGD-Anhänger treffen nach und nach ein, 45 Minuten vor Anpfiff füllt sich langsam der Gästeblock. Rund 1500 Dynamo-Fans haben sich auf den Weg nach Dortmund gemacht.

Die Torhüter machen sich warm. © privat

18.10 Uhr: Auch der BVB II nimmt drei Wechsel vor

Auch Borussia Dortmund II startet mit drei Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel, das mit 1:2 gegen 1860 München verloren ging. Für Niklas Jessen, Ayman Azhil und Babis Drakas starten Antonio Foti, Patrick Göbel und Danylo Krevsun.

18 Uhr: Diese Elf schickt Thomas Stamm ins Rennen!

Mit drei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Alemannia Aachen startet Dynamo Dresden gegen die Zweitvertretung des BVB. Kapitän Stefan Kutschke bleibt auf der Bank sitzen, die Binde streift deshalb Niklas Hauptmann über. Außerdem müssen Shootingstar Tony Menzel und Robin Meißner von Beginn an zuschauen. Für das Trio starten Neuzugang Jonas Sterner mit seinem Startelf-Debüt, Oliver Batista Meier und Christoph Daferner.

Diese elf Spieler schickt Thomas Stamm auf den Rasen. © privat

17.25 Uhr: Hier wird das Spiel übertragen

In wenigen Minuten beginnt der Einlass ins Stadion Rote Erde. Wer nicht vor Ort ist, kann das Spiel leider nur mit einem Abo bei Magenta Sport verfolgen, im FreeTV wird das Duell zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden nicht übertragen. Natürlich bleibt Ihr aber auch in unserem Liveticker immer am Ball.

Die Partie BVB II gegen Dynamo Dresden gibt es nur bei Magenta Sport zu sehen. © IMAGO / Nico Herbertz

17.05 Uhr: Thomas Stamm will sich nur auf sein eigenes Team konzentrieren

Entsprechend will Dynamo-Coach Thomas Stamm sich "nicht darauf versteifen, wer am Ende im Kader steht, weil das bei Zweitvertretungen immer schwer ist". "Der Fokus liegt nur auf uns", betonte der Trainer vor der Partie. Sein Team sei auf unterschiedliche Situationen vorbereitet und außerdem bestrebt, ein besseres Spiel zu machen als gegen Alemannia Aachen. Man wolle mindestens auf Augenhöhe sein, was die Qualität und das Talent des BVB II angehe, so Stamm. Er erwarte eine "typische Drittligapartie, in der die Energie entscheidend sein wird".

Thomas Stamm will mit seinem Team den vierten Sieg im fünften Auswärtsspiel holen. © Lutz Hentschel

16.45 Uhr: Beim BVB II fehlen mehrere Spieler verletzt

Beim Gegner hingegen sieht die Personaldecke dünner aus. Nicht nur fallen mit Niklas Jessen, Prince Aning, Felix Irorere, Paul-Philipp Besong und Filippo Mané fünf Kicker verletzt aus, durch den Champions-League-Auftritt der Profis sowie das Youth-League-Spiel der A-Junioren am vergangenen Dienstag wusste Trainer Jan Zimmermann lange nicht, auf welche Spieler er eigentlich setzen kann.