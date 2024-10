Dynamo live: Startelf-Debüt und kräftige Rotation! So startet die SGD gegen den BVB II

Dynamo Dresden gegen BVB II im Liveticker: Mit dieser Elf startet die SGD ins Spiel gegen Borussia Dortmund II.

Von Aliena Rein

Dresden - Neunter Spieltag in der 3. Liga für Dynamo Dresden: Am Freitagabend geht die SGD bei der U23 von Borussia Dortmund auf Punktejagd. Anstoß ist 19 Uhr.

Fünf Tage nach dem zähen wie torlosen Heimspiel gegen Alemannia Aachen geht es für die Dynamo-Profis wieder weiter. Im Dortmunder Stadion Rote Erde will die Stamm-Elf die nächsten drei Punkte im Kampf um den Aufstieg einfahren und die Tabellenführung ausbauen. Für dieses Unterfangen wird mehr Offensiv-Power als gegen Aachen vonnöten sein. In unserem Liveticker berichten wir über alles Wissenswerte vor, während und nach dem Spiel.

18 Uhr: Diese Elf schickt Thomas Stamm ins Rennen!

Mit drei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Alemannia Aachen startet Dynamo Dresden gegen die Zweitvertretung des BVB. Kapitän Stefan Kutschke bleibt auf der Bank sitzen, die Binde streift deshalb Niklas Hauptmann über. Außerdem müssen Shootingstar Tony Menzel und Robin Meißner von Beginn an zuschauen. Für das Trio starten Neuzugang Jonas Sterner mit seinem Startelf-Debüt, Oliver Batista Meier und Christoph Daferner.

Diese elf Spieler schickt Thomas Stamm auf den Rasen. © privat

17.25 Uhr: Hier wird das Spiel übertragen

In wenigen Minuten beginnt der Einlass ins Stadion Rote Erde. Wer nicht vor Ort ist, kann das Spiel leider nur mit einem Abo bei Magenta Sport verfolgen, im FreeTV wird das Duell zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden nicht übertragen. Natürlich bleibt Ihr aber auch in unserem Liveticker immer am Ball.

Die Partie BVB II gegen Dynamo Dresden gibt es nur bei Magenta Sport zu sehen. © IMAGO / Nico Herbertz

17.05 Uhr: Thomas Stamm will sich nur auf sein eigenes Team konzentrieren

Entsprechend will Dynamo-Coach Thomas Stamm sich "nicht darauf versteifen, wer am Ende im Kader steht, weil das bei Zweitvertretungen immer schwer ist". "Der Fokus liegt nur auf uns", betonte der Trainer vor der Partie. Sein Team sei auf unterschiedliche Situationen vorbereitet und außerdem bestrebt, ein besseres Spiel zu machen als gegen Alemannia Aachen. Man wolle mindestens auf Augenhöhe sein, was die Qualität und das Talent des BVB II angehe, so Stamm. Er erwarte eine "typische Drittligapartie, in der die Energie entscheidend sein wird".

Thomas Stamm will mit seinem Team den vierten Sieg im fünften Auswärtsspiel holen. © Lutz Hentschel

16.45 Uhr: Beim BVB II fehlen mehrere Spieler verletzt

Beim Gegner hingegen sieht die Personaldecke dünner aus. Nicht nur fallen mit Niklas Jessen, Prince Aning, Felix Irorere, Paul-Philipp Besong und Filippo Mané fünf Kicker verletzt aus, durch den Champions-League-Auftritt der Profis sowie das Youth-League-Spiel der A-Junioren am vergangenen Dienstag wusste Trainer Jan Zimmermann lange nicht, auf welche Spieler er eigentlich setzen kann.

16.30 Uhr: Auf diese Spieler muss Dynamo verzichten

Dynamo Dresden kann in Dortmund beinahe aus dem Vollen schöpfen. Wie schon gegen Alemannia Aachen muss Trainer Thomas Stamm nur auf die beiden Langzeitverletzten Kyu-Hyun Park (Schambeinverletzung/Zahn-OP) sowie Jonas Oehmichen (Knieprobleme) verzichten.

Jonas Oehmichen (M.) steht Dynamo Dresden nach wie vor nicht zur Verfügung. © Lutz Hentschel

16 Uhr: Dynamo in Top-Form, BVB II braucht Punkte

Blicken wir auf die Form beider Teams: Dynamo Dresden ist stark in die Saison gestartet, thront mit 17 Punkten an der Spitze der Tabelle. Besonders auswärts konnte das Team von Thomas Stamm punkten, aus vier Spielen gab es drei Siege. Diese Bilanz soll in Dortmund natürlich ausgebaut werden - und um die Tabellenführung zu halten, braucht es einen Sieg mit möglichst viele Toren, sonst droht der SV Sandhausen morgen vorbeizuziehen. Für die Zweitvertretung des BVB hingegen läuft es bisher durchwachsen: Zwei Siege und zwei Unentschieden stehen vier Pleiten gegenüber. Die acht Punkte sind gleichbedeutend mit Rang 15, nur ein Zähler trennt die Mannschaft von den Abstiegsplätzen.

15.40 Uhr: Schiedsrichter Luca Jürgensen ist für Dynamo Dresden ein Unbekannter

Während sich die Polizei um das Geschehen neben dem Platz kümmert, ist auf dem Rasen Schiedsrichter Luca Jürgensen zuständig. Dabei kommt es zur Premiere: Noch nie leitete der 27-Jährige ein Spiel von Dynamo Dresden. Der BVB II hingegen bekam es schon öfter mit Jürgensen zu tun: In den vergangenen beiden Spielzeiten pfiff der Hamburger insgesamt fünf Spiele der U23, von denen das Team zwei Partien gewann, eine verlor und zweimal unentschieden spielte. Generell ist der junge Unparteiische eher schnell dabei, was das Zücken von Karten angeht: In 23 Drittliga-Einsätzen verteilte er bereits 88 Verwarnungen, dazu kamen drei direkte Platzverweise. Für die SGD-Kicker gilt es also aufzupassen - eine Gelb-Sperre droht aber noch niemandem.

Premiere: Schiedsrichter Luca Jürgensen hat noch nie eine Partie von Dynamo Dresden gepfiffen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

15.10 Uhr: Partie in Dortmund als Risikospiel eingestuft

Da es in der Vergangenheit bereits zu Ausschreitungen rund um das Duell zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden kam, stuft die Polizei die Partie als Risikospiel ein, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 bestätigte. Konkret bedeutet das, dass es "eine Vielzahl von Maßnahmen im Stadion und im Umfeld des Stadions und aufgrund der Besucherzahl mehr Ordnungsdienstkräfte" gebe, teilte der BVB den RuhrNachrichten mit. Insgesamt erwartet der BVB 1500 Gäste aus Dresden, die ganz große "Invasion" wie in der Saison 2022/23, als über 7000 SGD-Anhänger nach Dortmund reisten, bleibt also aus.

In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde das Duell zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden noch im Signal Iduna Park ausgetragen, heute steigt die Partie im Stadion Rote Erde. © PICTURE POINT / Jan Fromme

14.30 Uhr: Statistik gegen Borussia Dortmund II spricht für die SGD

Vom letzten Aufeinandertreffen einmal abgesehen spricht die Statistik allerdings klar für die Gäste aus Sachsen. Achtmal trafen beide Teams in der 3. Liga bereits aufeinander, fünf Duelle gingen an Dynamo Dresden. Lediglich zwei Partien konnte der BVB II für sich entscheiden - darunter die schicksalhafte am 28. Januar 2024.

Das Hinspiel in der Vorsaison (damals sogar im Signal Iduna Park) ging mit 2:0 an Dynamo Dresden. © PICTURE POINT / Jan Fromme

14.10 Uhr: Dynamo Dresden hat keine gute Erinnerung an das letzte Aufeinandertreffen mit dem BVB II

Mit der Tabellenführung im Rücken geht Dynamo Dresden in die Partie bei der U23 von Borussia Dortmund. Das galt allerdings auch für das letzte Aufeinandertreffen - und danach war die SGD den Platz an der Sonne für den Rest der Saison los. Mit 2:1 gewann der BVB II im Rudolf-Harbig-Stadion, profitierte dabei vor den eigenen Toren von Patzern von Jonathan Meier und Lars Bünning. Meier spielt inzwischen für Zweitliga-Aufsteiger Ulm, Bünning ist jedoch noch in Schwarz-Gelb unterwegs und dürfte auf Wiedergutmachung brennen. Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielte Jakob Lemmer - auch er ist noch dabei, Wiederholung erwünscht.

Lars Bünning fungierte beim letzten Duell gegen den BVB II als unfreiwilliger Vorlagengeber für den Gegner, diesmal soll es anders laufen. © Lutz Hentschel

13.30 Uhr: Bekommt Jonas Sterner heute seine Chance von Beginn an?

Wir blicken auf den Kader: Für Dynamos Last-Minute-Neuzugang Jonas Sterner (22) könnte sich heute die Chance zum Startelf-Debüt bieten. Mehr dazu in unserem Artikel: "Steht Sterner erstmals in der Dynamo-Startelf? Diese Gründe sprechen dafür!"

Bisher kam Jonas Sterner (22, l.) in allen fünf Ligaspielen als Joker zum Einsatz. © Lutz Hentschel

13.15 Uhr: Dynamo ist am Donnerstag angereist

Während der ein oder andere Dynamo-Fan in diesen Minuten Richtung Ruhrpott aufbricht, ist der SGD-Tross bereits Donnerstagabend im Revier eingetroffen. Allen reiselustigen SGD-Anhängern wünschen wir gute Fahrt!

Ein Bild aus der Vorsaison: Dynamos Jakob Lemmer (l.) kämpft um den Ball. © PICTURE POINT / Jan Fromme