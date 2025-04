Dynamo gegen Sandhausen live: Aus dem Nichts! Sandhausen plötzlich wieder dran

Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen im Liveticker: Das Spiel läuft. Die SGD führt mit 2:1.

Von Aliena Rein

Dresden - Noch vier Spiele bis zum Ziel! Im vorletzten Heimspiel der Saison will Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen am Samstag (14 Uhr) den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga gehen.

Aktueller Spielstand: Dynamo Dresden - SV Sandhausen 2:1 Tore: 1:0 Kother (6. Minute), 2:0 Hauptmann (8. Minute), 2:1 Greil (38. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

49. Minute: Kammerknecht will Risch auf die Reise schicken, der steht aber im Abseits.

47. Minute: Fuchs legt Hauptmann direkt vor den Füßen des Schiedsrichters, der entscheidet sofort auf Freistoß für die SGD. Gefährlich wird es aber nicht.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und dem SV Sandhausen läuft

46. Minute: Das Spiel läuft wieder! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine, dieses Mal stößt Dynamo an, das jetzt auf den K-Block zu spielt.

Halbzeit: Was für ein Spiel bis hierher! Dynamo legte los wie die Feuerwehr, führte schon nach acht Minuten mit 2:0 und hätte noch gut und gern drei weitere Tore nachlegen können. Im Abschluss fehlte aber die letzte Präzision und das nutzte der SVS einkalt aus, erzielte kurz vor der Pause den Anschluss. Die SGD ist gewarnt - hier ist noch nichts entschieden.

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 2:1 gegen den SV Sandhausen

Halbzeit: Dann pfeift der Unparteiische ab - allerdings in einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn Kammerknecht stolpert über den Ball, wodurch die Kugel doch beim SVS landet und ein Sandhäuser gerade durchstarten will, als der Pfiff von Haslberger ertönt. Ärgerlich für die Gäste, das hätte noch einmal eine gute Gelegenheit werden können.

45. Minute: Eine Minute gibt es von Haslberger obendrauf.

43. Minute: Nächster Versuch der Gäste, doch Schreiber ist sicher zur Stelle.

42. Minute: Sandhausen klärt eine Freistoßflanke von Risch per Kopf, der Ball landet bei Lemmer, der es aus der zweiten Reihe versucht. Sein Schuss landet bei Sapina, der am Elfmeterpunkt per Seitfallzieher abschließen will, aber das Leder nicht richtig trifft.

SV Sandhausen ist plötzlich wieder dran

38. Minute: Aus dem Nichts der Anschlusstreffer für die Gäste! Patrick Greil gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball, dabei kommt Bünning zu Fall und protestiert lautstark. Weil Haslberger aber laufen lässt, ist Greil frei durch, marschiert über das ganze Feld und schiebt an Schreiber vorbei zum 1:2 ein.

35. Minute: Den folgenden Freistoß nahe der rechten Strafraumkante können die Hausherren direkt klären, auch der Nachschuss wird geblockt.

34. Minute: Jonas Sterner sieht fürs Trikot-Zupfen die Gelbe Karte und ist damit nächste Woche gegen Bielefeld gesperrt. Bitter.

31. Minute: Sapina klärt Zander fair vom Ball und will Kother auf der linken Seite schicken, doch Girdvainis hat etwas dagegen und setzt zur Grätsche an. Es gibt Einwurf für die SGD.

27. Minute: Dynamo drückt gewaltig auf den dritten Treffer. Kammerknecht steckt durch auf Daferner, der an Rehnen scheitert. Danach probiert es die SGD aus allen Positionen, den Ball doch irgendwie ins Tor zu bugsieren, doch jedes Mal ist ein Sandhäuser Kicker dazwischen.

24. Minute: Erste Ecke für die SGD! Sterner führt kurz auf Risch aus, der in den Fünfer flankt. Er findet Daferner, der köpft wieder drüber und ärgert sich gewaltig.

23. Minute: Kammerknecht marschiert mit dem Ball einmal quer über das Feld, im Sechzehner der Gäste landet der Ball schließlich bei Daferner. Der bekommt das Leder aber nicht aufs Tor gedrückt.

20. Minute: Zum ersten Mal arbeiten sich die Sandhäuser wirklich mit Zug vors Dresdner Tor. Bünning springt unter einem Heber auf David Otto hindurch, der auf Tim Schreiber zuläuft und Patrick Greil mitnimmt. Die SGD bekommt die Situation schließlich aber geklärt.

19. Minute: Lars Bünning holt in der eigenen Hälfte einen Freistoß heraus.

18. Minute: Es gibt erneut Freistoß für die SGD, aus nahezu derselben Position wie in der 13. Minute. Wieder landet das Leder perfekt serviert im SVS-Strafraum, Rehnen ist aber als erstes da und faustet den Ball weg. Dann hechtet er der Kugel hinterher, ist knapp vor Kammerknecht am Ball.

16. Minute: Vinko Sapina wird im rechten Halbfeld gefoult, es gibt Freistoß. Dieses Mal ist die Hereingabe von Risch allerdings nicht so präzise, Sandhausen klärt ins Aus.

14. Minute: Jetzt muss Tim Schreiber zum ersten Mal eingreifen, gefährlich wird es aber trotzdem nicht.

13. Minute: Weiter geht das Chancen-Festival! Niklas Hauptmann verpasst den Doppelpack, sein Abschluss fliegt rechts am SVS-Kasten vorbei. Das Spiel kennt hier gerade nur eine Richtung.

13. Minute: Nächste dicke Gelegenheit für die SGD! Sascha Risch bringt einen Freistoß von der linken Seite in den Gäste-Strafraum, den weggeköpften Ball trifft Daferner satt und verzieht nur knapp.

11. Minute: Das ist natürlich ein absolut perfekter Start ins Spiel. Da macht es auch nichts, dass Kother gerne einen Freistoß bekommen würde, Haslberger aber auf Einwurf für Sandhausen entscheidet.

Dynamo Dresden jubelt über den frühen Doppelschlag. © Frank Hammerschmidt/dpa

Doppelschlag! Dynamo Dresden führt mit 2:0

8. Minute: Und direkt danach fällt das 2:0! Dieses Mal ist es der Kapitän, der mit dem Kopf genau richtig zur Stelle ist und das Stadion zum Explodieren bringt.

6. Minute: TOOOOR! Da ist die frühe Führung für Dynamo! Dominik Kother lässt im Sandhäuser Strafraum alle stehen und zieht von halblinks ab. Nikolai Rehnen streckt sich, doch der Schuss fliegt an ihm vorbei und schlägt rechts ein.

4. Minute: Claudio Kammerknecht feiert sich für einen stark verteidigten Ball, der allerdings die erste Ecke der Partie für die Gäste einbringt. Diese segelt aber an Freund und Feind vorbei.

3. Minute: Die SGD spielt direkt mutig nach vorn, eine Flanke von rechts bekommen die Gäste aber geklärt.

1. Minute: Es geht direkt hin und her, Dynamo erobert zwar schnell den Ball, die Kugel landet aber im Aus. Danach ist Sandhausen wieder am Zug, kommt aber nicht zum entscheidenen Pass in die Spitze.

Der Ball rollt zwischen Dynamo Dresden und dem SV Sandhausen

Anpfiff: Schiedsrichter Wolfgang Haslberg gibt den Ball frei! Sandhausen hat Anstoß, das Spiel läuft.

Vor Anpfiff: Die Mannschaften betreten das Feld, Niklas Hauptmann und sein ehemaliger Teamkollege Jakob Lewald gehen zur Seitenwahl.

Vor Anpfiff: Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff! Die Vorfreude auf den Tribünen steigt, die Dynamo-Hymne schallt durchs Rund.

Der K-Block ist wie immer bis auf den letzten Platz gefüllt. © Lutz Hentschel

Vor Anpfiff: Inzwischen haben sich die Ränge nicht nur im K-Block gefüllt, nur im Gästeblock sind noch einige Plätze frei.

13.45 Uhr: Auch in den Parallelspielen geht für Dynamo Dresden um viel

Parallel zur SGD spielen übrigens sowohl der Tabellen-Dritte Energie Cottbus als auch der Vierte 1. FC Saarbrücken. Sollte Saarbrücken sein Spiel nicht gewinnen, während Dynamo drei Punkte holt, ist die Relegation rechnerisch zwar noch nicht sicher, praktisch allerdings schon, schließlich wären es bei neun noch zu vergebenen Punkten dann mindestens neun Punkte Vorsprung auf Saarbrücken und zwölf auf Hansa Rostock, das allerdings durch das Nachholspiel gegen Unterhaching auch noch zwölf Punkte holen kann. Das Torverhältnis spricht allerdings klar für die SGD und sollte damit das Pendel zugunsten der Dresdner ausschlagen lassen.

13.25 Uhr: Die Teams betreten den Rasen

Etwa 35 Minuten vor Anpfiff betreten die Mannschaften den Rasen, um sich aufzuwärmen. Die Bedingungen sind ideal: Am Himmel über dem Stadion ist kein Wölkchen zu sehen, es hat angenehme 15 Grad. Es ist alles angerichtet für einen perfekten Fußball-Samstag!

13.05 Uhr: Mit dieser Elf startet der SV Sandhausen

Ganz anders auf der Gegenseite: Interimstrainer Gerhard Kleppinger tauscht im Vergleich zur Pleite gegen Rot-Weiss Essen gleich fünfmal. Jeremias Lorch, Niklas Lang, Luan Simnica, Jonas Weik und Dominic Baumann müssen weichen, für das Quintett stehen Jakob Lewald, Alexander Fuchs, Christoph Ehlich, Patrick Greil und Sebastian Stolze in der Startelf.

12.55 Uhr: So startet Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen

Die Aufstellungen sind da! Thomas Stamm stellt dabei getreu dem Motto "Never change a winning team" auf und nimmt im Vergleich zur 4:1-Gala gegen Saarbrücken keine Änderungen vor.

So starten die Teams ins Spiel. © TAG24/Aliena Rein

12.35 Uhr: Das Team von Dynamo Dresden ist soeben am Stadion eingetroffen

Wenige Minuten nach dem SV Sandhausen fährt der nächste Bus vor, jetzt sind auch die Dynamos in ihrem Wohnzimmer angekommen.

Der Bus der SGD traf gegen 12.35 Uhr am Stadion ein. © TAG24/Aliena Rein

12.28 Uhr: Der Bus des SV Sandhausen ist am Stadion vorgefahren

90 Minuten vor Anpfiff nähert sich der erste Mannschaftsbus dem Stadion. Die Gäste aus Sandhausen erreichen das RHS vor der Heimmannschaft.

Der Bus des heutigen Dynamo-Gegners Sandhausen rollte mehr als eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff am RHS vor. © TAG24/Aliena Rein

11.57 Uhr: Schon großer Andrang am K-Block-Eingang bei Dynamo Dresden

Rund zwei Stunden vor Anpfiff haben sich schon zahlreiche Dynamo-Fans vor den Toren versammelt, warten bei bestem Frühlingswetter auf den Einlass ins Rudolf-Harbig-Stadion.

Viele Fans stehen mehr als zwei Stunden vor Anpfiff vor dem Eingang des K-Blocks am Rudolf-Harbig-Stadion. © TAG24/Aliena Rein

Bei der SGD gibt es heute schon vor dem Spiel etwas zu feiern: Dynamo Dresden hat gleich zwei Geburtstagskinder in den eigenen Reihen. Sowohl Jakob Lemmer, der seinen 25. Ehrentag begeht, als auch Jan-Hendrik Marx, der sogar rundet und seinen 30. Geburtstag feiert, werden sich heute mit einem Sieg selbst beschenken wollen.

Jakob Lemmer feiert seinen 25. Geburtstag und würde diesen wohl am liebsten mit einem Treffer und einem Sieg krönen. © Lutz Hentschel

Auch Jan-Hendrik Marx hat heute Grund zu feiern, er begeht sogar seinen 30. Geburtstag. © Picture Point / Gabor Krieg

11.20 Uhr: Hier gibt es das Spiel heute zu sehen

Wer nicht live vor Ort sein kann, hat dennoch Glück: Das heutige Spiel wird frei empfangbar für alle im MDR übertragen, der Anpfiff findet deshalb erst um 14.05 Uhr statt. Ansonsten ist das Spiel wie gewohnt bei MagentaSport zu sehen, und natürlich halten wir Euch im TAG24-Liveticker über alle Geschehnisse auf und neben dem Rasen auf dem Laufenden.

Das vorletzte Heimspiel der Saison von Dynamo Dresden gibt es im Free-TV zu sehen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

11 Uhr: Dynamo Dresden hat heute die volle Unterstützung der Fans

Volles Haus im vorletzten Heimspiel der Saison! Der Heimbereich ist ausverkauft, lediglich über den Zweitmarkt können SGD-Fans noch an Tickets für das Spiel kommen. Im Auswärtsbereich ist allerdings noch etwas Platz, Dynamo rechnet mit rund 100 Gäste-Fans, die den Weg aus Sandhausen auf sich genommen haben.