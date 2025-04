Abstiegssorgen und Bangen um die eigene Tochter (14): Der doppelte Kampf des Sandhausen-Coaches Diekmeier

Sandhausen - Vier Endspiele hat der SV Sandhausen in der 3. Liga noch vor der Brust, um den Absturz in die Regionalliga zu verhindern. Trainer Dennis Diekmeier (35) muss dabei den wohl schwierigsten und emotional aufwühlendsten Drahtseilakt meistern, den man sich nur vorstellen kann. Denn seine erst 14 Jahre alte Tochter Delani kämpft parallel gegen den Krebs.

Dennis Diekmeier (35) kämpft mit dem SV Sandhausen gegen den Abstieg und seine Tochter Delani (14) gegen den Krebs. © IMAGO / foto2press

Zwischen Fußballplatz und Krankenhaus, zwischen Hoffen und Bangen um das Leben des eigenen Kindes und dem sportlichen Druck, mit dem Verein die Klasse halten zu wollen: Dennis und seine Frau Dana (40), aber vor allem Delani, zeigen einen unglaublichen Optimismus und trotz aller Widrigkeiten auch viel Lebensfreude.

Erst am Dienstag wurde die 14-Jährige in der Heidelberger Thoraxklinik am linken Lungenflügel operiert. Im Anschluss meldeten sich die Eltern bei Instagram und konnten zwar erfreulich vermelden, dass Delani den Eingriff gut überstanden habe. Allerdings seien statt sieben Auffälligkeiten, die man im CT gesehen habe, 19 entfernt worden.

"Wir warten jetzt 5-7 Tage auf die Ergebnisse vom Pathologen, ob die Chemo angeschlagen hat und die Metastasen vielleicht schon abgestorben sind", erklärten die Eltern. Ursprünglich war bei der Tochter ein bösartiger Tumor an der Niere entdeckt worden, der leider bereits Metastasen gestreut hatte.

Zwei Blöcke an Chemotherapie hat die tapfere Delani bereits überstanden. Zwischendurch fand sie sogar die Kraft, an Turnieren im Springreiten teilzunehmen, und dabei sogar zu gewinnen. Die Pferde sind ihre große Passion.