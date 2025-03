Dynamo-Bosse zu schweigsam? "Bin ein gebranntes Kind"

Es gibt sicher leichtere Jobs: Dynamos Geschäftsführer David Fischer (40, l.) und Stephan Zimmermann (37). © Lutz Hentschel

Auch zur Außerordentlichen Mitgliederversammlung kamen diese Worte und dazu noch andere Verunglimpfungen.

Vielleicht hätten die beiden nach ihrem Amtsantritt im Herbst 2023 von Beginn an als Lautsprecher auftreten müssen, gleich kundtun müssen, was durch finanzielle Lage möglich ist und was nicht. Dann hätten sie sich nicht den Vorwurf des Schweigens anhören müssen.

"Ich bin in diesen Dingen ein gebranntes Kind, ich habe schon für andere Vereine gearbeitet", begründete der 40-jährige Fischer, weshalb er sich zusammen mit dem Kollegen Zimmermann still in die Materie einlesen wollte. Er wollte regeln, nicht reden.

"Mir geht es um den Verein, dieser soll gut aufgestellt sein", sagte Fischer und betonte auch: "Wir als Dynamo können gemeinsam stolz sein, was wir in eineinhalb Jahren geschaffen haben." Und das, ohne den Lautsprecher zu spielen.