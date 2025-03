Millionensumme eingespart: Dynamo kauft Trainingszentrum!

Dresden - Dynamo Dresden wächst und wächst und wird in seiner 71-jährigen Vereinsgeschichte neue Wege bestreiten. Denn die SGD wird im März erstmals Eigentum besitzen.

Die Walter-Fritzsch-Akademie gehört Dynamo Dresden künftig nicht mehr nur zur Miete. © Thomas Türpe

Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer (40) offenbarte beim Mitgliederstammtisch am Mittwochabend, dass der Verein in den vergangenen Wochen für den Kauf der Walter-Fritzsch-Akademie im Ostragehege ein Angebot abgegeben hat, das mündlich bereits angenommen wurde. Der Kauf soll in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden.

Der Erwerb des Trainingszentrums kommt für die SGD zu einem günstigen Zeitpunkt. Denn bis zum Ende des Kaufmietvertrags im Jahr 2045 würde der Verein an den Bauherr "Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden (DGI)" rund 11,3 Millionen Euro zahlen, zuzüglich einer einmaligen Steigerung der Grunderwerbssteuer von 5,5 Prozent.

Dank des vorzeitigen Kaufs ergibt sich für den Klub ein Einsparungspotenzial von drei bis vier Millionen Euro, wie Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (37) verriet.

Knapp 3,24 Millionen Euro wurden bisher seit dem 1. Juli 2020 an Miete gezahlt. Bedeutet, dass sich der Kaufpreis um die fünf bis sechs Millionen Euro bewegen muss. Eine genaue Zahl wollte man nicht nennen.