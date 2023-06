14-Tore-Fest in Ostsachsen! Dynamo gewinnt erstes Testspiel ohne Mühe

Jakob Lemmer (l.) eröffnete den Torreigen in Ostsachsen. © Lutz Hentschel

Am Samstag feierte auf der Sportanlage in Ostsachsen noch der SC Borea Dresden mit einem 3:1-Sieg den Aufstieg in die Landesliga. Nur einen Tag später mussten die KSV-Kicker am Sonntag schon wieder gegen einen übermächtigen Gegner ran.

Immerhin 14 Minuten lang konnten sie hinten die Null halten, dann netzte Jakob Lemmer auf Pass von Tom Zimmerschied ein. Sieben Minuten später hämmerte Rechtsverteidiger Paul Lehmann das Spielgerät aus der Distanz in die Maschen.

Dennoch war da noch einiger Leerlauf im Spiel, erst ab der 30. Minute machte Dynamo dann noch einmal richtig ernst.

Zimmerschied (30.) per Abstauber, Lemmer (34.) nach Doppelpass mit Paul Will, Panagiotis Vlachodimos (39.) nach Lemmer-Hereingabe und Manuel Schäffler (41.) wiederum nach Flanke von Lemmer machten das halbe Dutzend bis zum Pausenpfiff voll.

Keeper Kevin Broll hatte bis dato den Ball nicht einmal in der Hand. Nach der Pause erst recht nicht, denn da stand Stefan Drljaca zwischen den Pfosten. Coach Markus Anfang tauschte komplett durch - bis auf Vlachodimos.