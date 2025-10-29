Bundesligist als Vorbild: Dynamo hat jetzt einen Wirtschaftsrat
Dresden - Es gibt einen neuen Verein im SGD-Kosmos: Am 12. Mai wurde der Wirtschaftsrat Dynamo e.V. gegründet, am Mittwoch stellte er sich in einer Medienrunde vor. Was der Vorsitzende Dr. Michael Bürger sofort erwähnte: Man sei kein Gremium, man wolle allen unterstützend zur Seite stehen - und das alles nach dem Vorbild von Union Berlin.
Dort gibt es einen solchen Rat seit 2010. Er hat mitgeholfen, den Bundesligisten auf wirtschaftlich gesündere Füße zu stellen, ihn weiterzuentwickeln. Und das haben die Dresdner nun mit ihrem Netzwerk auch bei ihrem Klub vor.
13 Mitglieder hat der Wirtschaftsrat bisher. Bürger ist der Vorsitzende, seine Stellvertreter sind Ronny Erfurt und Jens Lattermann. Auch Ex-Aufsichtsrat Thomas Kunert gehört dazu.
"In Dynamo schlummert so viel, die SGD ist so groß. Wir wollen mithelfen, das vorhandene Potenzial auf allen Ebenen aufzuwecken", sagte Erfurt bei der Vorstellung des Rates, dessen Mitglieder Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik, Sport und Wissenschaft sind.
Dynamo Dresden: Wirtschaftsrat will nicht operativ in die Geschäfte eingreifen
Sie wollen durch ihre Erfahrungen den Zweitligisten unterstützen.
"Wir werden nie operativ in die Geschäfte des Vereins eingreifen, wollen aber beratend dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung zur Seite stehen. Sollten wir bei Problemen jeglicher Art gefragt werden, wollen wir mit unserem Wissen und unserem Know-how weiterhelfen. Jeder kann auf uns zukommen", erklärte Kunert den Sinn und das Anliegen des neuen Rates.
Mit ihrer Arbeit wollen sie auch die Außendarstellung des Vereins verbessern, wie Bürger, selbst Vizepräsident der SG Dynamo, sagte. Nicht nur im gesellschaftlichen Bild, sondern eben auch in der Politik und in der Wirtschaft.
Titelfoto: Thomas Nahrendorf