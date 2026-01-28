30 Mann sind zu viele: Wie geht Dynamo-Coach Stamm mit Härtefällen um?

Dresden - Es ist ziemlich voll auf Dynamo Dresdens Trainingsplatz. Sind alle Spieler gesund und fit, tummeln sich inklusive ein paar Nachwuchskickern über 30 Mann auf dem Grün. Coach Thomas Stamm (42) könnte glatt drei Teams aufstellen. Da ist er auch als guter Kommunikator gefragt.

Wenn Thomas Stamm (42) seinen kompletten Kader zusammenruft, stehen rund 30 Mann auf dem Platz. © Lutz Hentschel

"Es wird zu einhundert Prozent Härtefälle geben. Du wirst - so, wie gerade alle trainieren - sehr, sehr schwierige Fälle haben die nächsten Wochen", erklärte der Schweizer schon vor dem Rückrundenstart. Aber er sieht es positiv: "Das ist meiner Meinung nach das, was wir an Konkurrenzkampf brauchen."

Trotzdem müssen der 42-Jährige und Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) genau beobachten, wie die Akteure damit umgehen. Zumal sich schon in den zwei Testspielen im Wintertrainingslager sowie in den zwei Partien gegen Fürth und Magdeburg klar herauskristallisiert hat, auf welches Personal der Fußballlehrer größtenteils setzt.

"Wir müssen gut im Austausch sein. Gar nicht nur moderieren, sondern einfach offen und ehrlich den Jungs sagen, wo wir sie gerade sehen. Zum einen auch aus perspektivischer Sicht, was den Part von Sören anbelangt. Aber auch dieses kurzfristige Leistungsthema, was natürlich mein Part ist."

Jene Kommunikation findet laut Stamm "täglich" statt, wenn auch nicht "mit jedem Spieler im Einzelgespräch". Dem 42-Jährigen geht es dabei um "Ehrlichkeit und Direktheit".