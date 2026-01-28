 3.185

30 Mann sind zu viele: Wie geht Dynamo-Coach Stamm mit Härtefällen um?

Auf dem Trainingsplatz tummeln sich bei Dynamo Dresden derzeit rund 30 Spieler, nicht für alle ist Platz im Kader. Es sind harte Entscheidungen nötig.

Von Jens Maßlich

Dresden - Es ist ziemlich voll auf Dynamo Dresdens Trainingsplatz. Sind alle Spieler gesund und fit, tummeln sich inklusive ein paar Nachwuchskickern über 30 Mann auf dem Grün. Coach Thomas Stamm (42) könnte glatt drei Teams aufstellen. Da ist er auch als guter Kommunikator gefragt.

"Es wird zu einhundert Prozent Härtefälle geben. Du wirst - so, wie gerade alle trainieren - sehr, sehr schwierige Fälle haben die nächsten Wochen", erklärte der Schweizer schon vor dem Rückrundenstart. Aber er sieht es positiv: "Das ist meiner Meinung nach das, was wir an Konkurrenzkampf brauchen."

Trotzdem müssen der 42-Jährige und Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) genau beobachten, wie die Akteure damit umgehen. Zumal sich schon in den zwei Testspielen im Wintertrainingslager sowie in den zwei Partien gegen Fürth und Magdeburg klar herauskristallisiert hat, auf welches Personal der Fußballlehrer größtenteils setzt.

"Wir müssen gut im Austausch sein. Gar nicht nur moderieren, sondern einfach offen und ehrlich den Jungs sagen, wo wir sie gerade sehen. Zum einen auch aus perspektivischer Sicht, was den Part von Sören anbelangt. Aber auch dieses kurzfristige Leistungsthema, was natürlich mein Part ist."

Jene Kommunikation findet laut Stamm "täglich" statt, wenn auch nicht "mit jedem Spieler im Einzelgespräch". Dem 42-Jährigen geht es dabei um "Ehrlichkeit und Direktheit".

Einer der Härtefälle bei Dynamo Dresden ist Friedrich Müller

Besonders voll ist es in Dynamos Innenverteidigung. Ein gutes Beispiel für so einen Härtefall ist Youngster Friedrich Müller (19), der sich zum Ende der Hinserie in der Dreierkette festgespielt hatte. Die gibt es jetzt nicht mehr. "Klar wird das schwerer, aber das ist ja Profigeschäft", stellt Sebastian König (38) fest.

Der "U21"-Coach macht sich allerdings keine Gedanken, dass Müller diese neue Situation nicht verkraften kann: "Ich wäre an seiner Stelle total froh und dankbar, dabei zu sein. Vor ein paar Monaten hat noch keiner über ihn gesprochen und er hatte gefühlt noch keinen Marktwert. Jetzt ist das natürlich eine herausfordernde Rolle. Ich glaube, dass er das realistisch einschätzen kann, dass er sich da nicht zu viele Gedanken macht."

Müller muss seine Situation objektiv einschätzen können - wie auch alle anderen zehn, elf Akteure, bei denen es nicht für einen Kaderplatz reicht. Die zwei Siege zuletzt helfen natürlich dabei.

Gonther: "Wichtig war erst mal, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben in Bezug auf unseren Kader. Das haben wir geschafft. Die Mannschaft blüht auf. Wir sind besser, als wir es in der Hinrunde waren. Das ist das Wichtigste!"

