Dynamo-Dresden-Blog: Standard-Training ohne drei Stammspieler

Dynamo-Dresden-Blog: Beim öffentlichen Training der SGD fehlten am Dienstag drei wichtige Spieler.

Dresden - Big Points im Kampf um den Klassenerhalt: Durch den Sieg im Ost-Kracher beim 1. FC Magdeburg hat Dynamo den Anschluss an die Abstiegskonkurrenz hergestellt.

Vor 27.815 Zuschauern lieferten die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) eine eindrucksvolle Leistung ab und setzten sich am vergangenen Samstagabend mit 2:1 (2:1) durch, machten damit Boden auf das rettende Zweitliga-Ufer gut.

Die Schwarz-Gelben stehen nun mit 19 Zählern auf Platz 17, nach der Fortuna aus Düsseldorf, die aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit nur einem Punkt Vorsprung hinter den Magdeburgern, Preußen Münster und Arminia Bielefeld den 16. Rang belegt.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

27. Januar, 17.15 Uhr: Dynamo Dresden feilt ohne drei Spieler an Standards

Noch mit dem Derby-Sieg gegen Magdeburg im Hinterkopf bat Thomas Stamm seine Spieler am Dienstagnachmittag zum öffentlichen Training, und auch bei Schnee und trübem Wetter fanden sich einige Fans in der Walter-Fritzsch-Akademie ein.

Sie konnten ihre Mannschaft dabei beobachten, wie sie besonders an Standardsituationen und Abschlüssen feilte. Drei Spieler fehlten allerdings: Niklas Hauptmann, Vincent Vermeij und Thomas Keller wurden geschont, sollen aber schon im Mannschaftstraining am Mittwoch wieder mit von der Partie sein.

Auch von Eis und Schnee ließen sich die Dynamo-Profis nicht stoppen.  © TAG24/Aliena Rein
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt arbeitete das Team von Thomas Stamm an Standards.  © TAG24/Aliena Rein

26. Januar, 11.25 Uhr: Vorverkaufsphase für Dynamo-Tickets

Dynamo hat die Vorverkaufsphase für die nächsten Spiele terminiert.

Sowohl für das Zweitliga-Duell bei Hannover 96 (22. Februar, 13.30 Uhr) als auch das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (27. Februar, 18.30 Uhr) startet der Mitgliedervorverkauf am kommenden Mittwoch um 10 Uhr.

Ab dem Folgetag beginnt dann der freie Verkauf zur gleichen Zeit, teilte die SGD auf ihrer Homepage mit. Dann sind die Karten - wie gewohnt - an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Rund 10.000 Dynamo-Anhänger waren in der vergangenen Saison nach Hannover gereist, damals noch zum Auswärtsspiel gegen die 96-Zweitvertretung.  © PICTURE POINT/ S.Sonntag

23. Januar, 12.55 Uhr: Dynamo Dresden soll vor Leihe von Mainzer Offensivmann stehen

Dynamo Dresden arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Verstärkung des Kaders und soll dabei jetzt auch für die linke Außenbahn fündig geworden sein.

Mit Ben Bobzien soll das fünfte Leihgeschäft des Winters eingetütet werden, wie die Bild berichtet. Der 22-Jährige steht aktuell beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag, spielte in der Saison sogar schon gegen die Schwarz-Gelben im DFB-Pokal.

In der vergangenen Saison war der Flügelflitzer an Austria Klagenfurt ausgeliehen, erzielte dort zwölf Tore und kehrte im Sommer nach Mainz zurück. Danach konnte er sich aber nicht durchsetzen, soll jetzt Spielpraxis bekommen.

Der Transfer würde auch bedeuten, dass das Angebot in dem Segment bei Dynamo recht groß ist. Dominik Kother hat ohnehin einen Wechselwunsch hinterlegt und trainiert aktuell nur noch bei der U21. Auch Eigengewächs Jonas Oehmichen könnte jetzt laut Bild den Klub, womöglich mit einer Leihe in die 3. Liga, noch verlassen.

Bobzien wäre nach Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Robert Wagner (SC Freiburg), Jason Ceka (SV Elversberg) und Jonas Sterner (Hannover 96) das fünfte Leihgeschäft des Winters für die SGD. Zudem wurde Torhüter Elias Bethke fest von Energie Cottbus verpflichtet.

Ben Bobzien (22) lief in dieser Saison schon im DFB-Pokal gegen Dynamo auf.  © Imago / Jan Huebner

22. Januar, 12.05 Uhr: So sieht die personelle Lage bei Dynamo vor dem Magdeburg-Kracher aus

Thomas Stamm hat heute auf der Presskonferenz gesprochen und Informationen zur personellen Lage geliefert. Die zuletzt an Grippe erkrankten Nils Fröling, Jonas Oehmichen und Jakob Zickler stehen wieder zur Verfügung. Dafür steht nun aber ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Konrad Faber, den es mit Grippe erwischt hat.

Ob es die zuletzt angeschlagenen Spieler auch in den Kader schaffen, steht noch nicht fest.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag bei Dynamo gab Trainer Thomas Stamm (42, r.) unter anderem Auskunft über die personelle Lage.  © TAG24/Tina Hofmann

21. Januar, 20.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Ex-Dynamo Will

Leih-Deal innerhalb der 2. Bundesliga: Ex-Dynamo-Profi Paul Will (26) unterstützt nun einen direkten Abstiegs-Konkurrenten der SGD.

Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt nämlich bis Saisonende auf Leihbasis vom SV Darmstadt 98 zum Zweitliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Das teilten die Kleeblätter selbst am Mittwoch offiziell mit.

Vier Jahre lang spielte der 1,85 Meter große Defensivspieler für die Schwarz-Gelben, nachdem er 2020 von der Zweitvertretung des FC Bayern München nach Dresden gekommen war. Bis 2024 bestritt Will insgesamt 121 Pflichtspiele für die SGD, bevor er zum Ende der damaligen Saison zu den Lilien ans Böllenfalltor ging.

Schließt sich per Leihe der SpVgg Greuther Fürth an: Paul Will (26).  © Tom Weller/dpa
Der 26-Jährige spielte von 2020 bis 2024 für die Dynamos.  © Lutz Hentschel

20. Januar, 15.41 Uhr: Eitel Sonnenschein im Dienstagstraining, zwei Grippe-Erkrankte zurück

Das öffentliche Dynamo-Training am Dienstagnachmittag läuft bei schönstem Sonnenschein und Temperaturen am Rande des Gefrierpunktes.

Jonas Oehmichen und Nils Fröling laborieren weiter an ihrer Grippe, sollen am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Jakob Zickler und Jan-Hendrik Marx sind dafür dabei. Ansonsten fehlen nur Langzeit-Ausfall Lennart Grill und Wechselkandidat Dominik Kother.

Eitel Sonnenschein im Dynamo-Training nach dem Heimsieg von Samstag.  © TAG24/Ivan Simovic
Die Mannen von Thomas Stamm wärmen sich auf,  © TAG24/Ivan Simovic
Die Keeper absolvieren ihr eigenes Programm.  © TAG24/Ivan Simovic

20. Januar, 8.08 Uhr: Sondertrikot für Dixie Dörner schon ausverkauft

Keine zwölf Stunden hat es nach Verkaufsstart gedauert, da meldet die SGD auch schon: Das Sondertrikot zu Ehren von Dixie Dörner ist ausverkauft!

In dem komplett in schwarz gehaltenen Jersey wird Dynamo am Samstag, einen Tag vor dem 75. Geburtstag der Dresdner Vereinslegende, in Magdeburg auflaufen.

Auch wenn eigentlich die Rede von einer limitierten Auflage war, scheinen die Schwarz-Gelben noch einmal nachlegen zu wollen: Man arbeite mit Hochdruck gemeinsam mit Ausstatter JAKO an einer Lösung für alle, die leer ausgegangen sind.

Vor einem Jahr gab es diese Choreo zum dritten Todestag von Dixie Dörner, in diesem Jahr holten sich zahlreiche SGD-Fans das Gedenktrikot.  © Lutz Hentschel

19. Januar, 16.51 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag

Aufgepasst: Dynamo lädt seine Fans am morgigen Dienstagnachmittag zum öffentlichen Training ein.

Ab 15 Uhr können Interessierte sowie SGD-Anhänger an der AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie dann mitverfolgen, wie sich die Schwarz-Gelben auf das Ost-Derby beim 1. FC Magdeburg (Samstag, 20.30 Uhr) vorbereiten.

Bittet seine Mannschaft am Dienstagnachmittag auf den Trainingsplatz: Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42).  © Lutz Hentschel

16. Januar, 12.07 Uhr: Voller Dynamo-Gästeblock auf Schalke

Die Dynamos dürfen sich auf ein stimmungsvolles Knaller-Duell beim FC Schalke 04 am 7. Februar (13 Uhr) freuen.

Für das Auswärtsspiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter wurden 5400 Gästetickets verkauft, wie die SGD am Freitag mitteilte. Damit ist der Gästeblock komplett ausverkauft.

Für das erste Heimspiel des Jahres gegen die SpVgg Greuther Fürth am morgigen Samstagnachmittag gibt es hingegen noch vereinzelt Karten, sodass unentschlossene Fans kurzfristig zuschlagen können.

Kein Weg zu weit: Über 5000 Dynamo-Fans begleiten ihr Team nach Gelsenkirchen.  © Thomas Frey/dpa

15. Januar, 17.20 Uhr: Bier im Rudolf-Harbig-Stadion wird teurer

Schlechte Nachrichten für alle Stadiongänger: Ab der Rückrunde werden die Preise fürs Catering im Rudolf-Harbig-Stadion erhöht.

Wie die SGD mitteilte, werde Catering-Partner Supreme Sports Hospitality vor allem bei den Getränken eine "minimale Preisanpassung" durchführen. Das bedeute, dass sich die Preise für Softgetränke oder Bier durchschnittlich um knapp 40 Cent erhöhen. Zumindest Wasser, Kaffee oder Kakao bleiben demnach preisstabil.

Die Preise für Bier erhöhen sich im Rudolf-Harbig-Stadion ab dem Heimspiel gegen Greuther Fürth.  © Lutz Hentschel

15. Januar, 14.44 Uhr: Grippe! Diese vier Spieler fallen bei Dynamo Dresden für den Rückrundenauftakt aus

Vier Spieler von Dynamo Dresden hat es vor dem Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag mit einem grippalen Infekt erwischt.

Nils Fröling, Jonas Oehmichen, Jakub Zickler und Jan-Hendrik Marx stehen demnach nicht zur Verfügung. Alle anderen sind Stand jetzt einsatzfähig.

Am Donnerstag verkündete Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42, r.), dass vier Spieler für die Partie gegen Fürth ausfallen.  © TAG24/Tina Hofmann

15. Januar, 7.55 Uhr: Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Fürth noch nicht ausverkauft

Der Rückrundenauftakt am Samstag, 13 Uhr, gegen die SpVgg Greuther Fürth steht für Dynamo auf dem Program. Bis jetzt ist das Heimspiel noch nicht ausverkauft.

Es gibt sowohl noch regulär Tickets, als auch verfügbare Zweitmarkt-Angebote, von Karteninhabern, die ihr Ticket an dem Spieltag nicht nutzen können. Wer noch Tickets kaufen will, kann das hier tun.

Für das Heimspiel gegen Fürth gibt es noch Tickets.  © Lutz Hentschel

14. Januar, 16.30 Uhr: Fallrückzieher-Treffer von Dynamos Herrmann für "Tor des Jahres" nominiert

Macht er's nochmal?

Der sensationelle Fallrückzieher-Treffer von Luca Herrmann (26) zum 2:1-Sieg im Zweitliga-Duell bei Arminia Bielefeld am 24. August wurde bereits als "Tor des Monats August 2025" ausgezeichnet und steht nun bei der ARD-Sportschau zur Wahl für das "Tor des Jahres 2025".

Bis zum 25. Januar können die Fans aus zwölf Toren ihren Favoriten bestimmen.

Auswärts-Siegtor zum 2:1 gegen Arminia Bielefeld: Dynamo Dresdens Luca Herrmann (26) hatte per Fallrückzieher getroffen.  © IMAGO / Noah Wedel

13. Januar, 12.17 Uhr: Dynamo Dresden bricht Leihe von Dennis Duah zu Energie Cottbus ab

Die SGD hat die seit Sommer 2025 laufende Leihe von Innenverteidiger Dennis Duah (22) zum FC Energie Cottbus vorzeitig abgebrochen, wie der Klub am Dienstagmittag mitteilte. Nach Dresden kehrt er allerdings nicht zurück, stattdessen geht es sofort weiter zum TSV Havelse.

Beim Drittligisten aus Niedersachsen wird der Abwehrmann die Rückrunde ebenfalls leihweise verbringen. Sein Vertrag bei Dynamo läuft noch bis Ende Juni 2027.

In der Lausitz hatte Duah zuvor lediglich fünf Pflichtspieleinsätze absolviert. "Leider hat die Leihe in Cottbus weder für Dennis noch für uns das gewünschte Ergebnis gebracht. Nach intensiven Gesprächen mit den Kollegen in Cottbus sowie Dennis haben wir die Entscheidung getroffen, Dennis vorzeitig aus Cottbus zurückzuholen, um ihm in Havelse, bei einem Verein der 3. Liga, eine neue Chance auf regelmäßige Spielzeit zu geben", erklärte Sören Gonther (39).

Dennis Duah (22, M.) konnte sich in Cottbus nicht durchsetzen. Jetzt soll er sein Glück in Havelse finden.  © Eric Münch

12. Januar, 11 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Altlasten müssen in den Müll

Und plötzlich bröckelt die Fassade ... Das hat sie vielleicht vorher schon, bis dahin wurde aber in unserem Hotel immer versucht, den Schein zu wahren, hier im Luxus-Paradies zu wohnen.

Näher hinschauen durfte man da schon nicht. Nachdem aber die Weihnachtsfeiertage für die vor allem osteuropäischen, orthodoxen Gäste vorbei und die wieder abgereist waren, lebten wir plötzlich so richtig auf einer Baustelle.

An allen Ecken wurde gebaut. Auf jeder Etage wurden in zahlreichen Zimmern die Türen samt Rahmen ausgetauscht, Fließen abgehakt und alle möglichen Sockelleisten erneuert. Aber: Die alten blieben über Nacht einfach liegen.

Der Schuster soll bekanntlich bei seinen Leisten bleiben, Dynamo aber muss sich schnellstmöglich von den alten trennen. Zu viele individuelle Fehler, fehlende Cleverness vor dem Tor, im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel und nie zu null.

All das lag punktuell aber auch wieder im Trainingslager auf dem Boden der Tatsachen. Bleibt zu hoffen, dass das vor allem den Anstrengungen der Woche und dem fehlenden Wettkampfcharakter zuzuschieben war.

Zeit, die Altlasten endlich in den Mülleimer zu werfen und mit neuem Glanz in eine erfolgreiche Periode zu starten!

TAG24-Reporter Jens Maßlich begleitet Dynamo Dresden im Winter-Trainingslager in der Türkei.  © Tag24/MOPO

11. Januar, 07.06 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Bloß nicht verletzen!

Hat es das schon mal in einem Trainingslager gegeben? Sieben Tage standen die Schwarz-Gelben auf dem Trainingsplatz, siebenmal waren auch alle Angereisten grundsätzlich mit auf dem Platz.

Keine Reha, kein individuelles Training im Hotel und vor allem hat sich auch sonst keiner während der Einheiten und Testspiele etwas getan.

Dabei geht es mitunter so schnell! Hier ein Zweikampf, hier mal vertreten, eine alte Verletzung bricht wieder (leicht) auf. Oder man rennt einfach jeden Tag gegen eine der zwei Ecken vom Hotelbett ...

Natürlich entstehen daraus im Normalfall keine Verletzungen, die eine Pause erzwingen ... So langsam ist da genau an der einen Stelle am Schienbein aber keine Haut mehr vorhanden.

Zum Glück neigt sich das Abenteuer Antalya heute wieder dem Ende entgegen, mein Schienbein braucht wieder seine gewohnte Umgebung. Und auch der eine oder andere Dynamo kann es sicherlich kaum erwarten, die Menschen, die man liebt, wieder in die Arme zu schließen.

Jetzt bloß nicht noch verletzen und im Flieger einen Krampf holen. Gibt's nicht? Doch! Einfach mal bei Vinko Sapina und ähnlich großen Spielern nachfragen. Da ist jeder Zentimeter Beinfreiheit erwünscht.

Nicht, dass die Serie noch reißt!

