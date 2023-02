Dynamo im Jahr 2023 kaum wiederzuerkennen: "Jetzt glaubt man an die eigenen Stärken"

Dresden - Vier Spiele in Serie gewonnen, fünfmal bei fünf Partien im Jahr 2023 ungeschlagen: Dynamo Dresden hat einen Lauf, und den hätte man so nach dem eher mageren Jahr 2022 wohl nicht zugetraut.

Nach dem Tor herrschte unter den Schwarz-Gelben die pure Ekstase. © Dennis Hetzschold

Der 3:2-Erfolg in Paderborn gegen den SC Verl hat gezeigt: In dieser Mannschaft steckt Leben und die unbedingte Gier nach Siegen. Markus Anfang (48) hat in der langen Wintervorbereitung die richtigen Schlüsse gezogen und der Mannschaft einen klaren Plan an die Hand gegeben. Die liefert, und lässt sich nicht aus dem Konzept bringen.

Der Partie gegen Verl war bereits die dritte in 2023, die nach einem Rückstand noch gedreht wurde. Auch war es ein Spiel, bei dem man vor allem in der zweiten Halbzeit dem Druck des Gegners standgehalten hat.

Joel Grodowski (25, 11. Minute) hatte Verl in Führung geschossen, Ahmet Arslan (28, 28. Minute) aus 16 Metern auf Pass von Dennis Borkowski (21) und 13 Minuten später der Vorlagengeber selbst per Schlenzer mit dem schwachen linken Fuß drehten die Partie für das Anfang-Team.

"Wir hatten in der Hinrunde viele Spiele, die andersherum gelaufen sind, dieses Mal haben wir das entscheidende 3:2 gemacht", musste auch Dynamos Coach zugeben und sprach den entscheidenden Fakt an.