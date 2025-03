Das wird für Dynamo Dresden der Gradmesser in Sachen Aufstieg

Dresden - Ab jetzt geht es scharf. Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden geht es ins letzte entscheidende Saisonviertel für Dynamo Dresden . Gegen die Hessen soll nicht nur die Revanche nach dem 0:1 im Hinspiel gelingen, sondern auch der erste Ziegel für das Ziel-Fundament gelegt werden.

Dass es bei Dynamo jetzt ans Eingemachte geht, weiß auch Dresdens Sportchef Thomas Brendel (48). © Picture Point / Sven Sonntag

"Wir sind auf der Ziellinie, haben das Ziel schon vor Augen", sagt Dynamos Sportchef Thomas Brendel (48).

Nach dem kurzen Durchatmen geht es jetzt ans Eingemachte.

Macht man noch einmal eine Ansage? Sagt man, es kommt jetzt darauf an oder ist bei den Spielern wie bei jungen Rennpferden, die einfach losgelassen werden wollen?

Brendel lacht: "Es kommt auf die Reiter an, nicht auf die Pferde. Es ist, glaube ich, das Wichtigste, wie wir den Takt vorgeben. Das liegt auch am Trainerteam, das auf die Mannschaft zu übertragen. Dass wir vor einer ganz wichtigen Phase stehen, ist allen bekannt. Da wollen wir so gut wie möglich performen."

Wiesbaden daheim, in Hannover, durch Tausende Dynamo-Fans gefühlt ein Heimspiel, sowie Ingolstadt und Osnabrück im eigenen Stadion. Die vier Spiele jetzt sind nicht nur für Brendel der Gradmesser.