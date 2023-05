Dynamo ist Favorit, aber Zwickau muss gewinnen: "Womit andere rechnen, ist uns einfach mal egal"

Zwickau/Dresden - Die Meinung ist schnell gebildet: Dynamo Dresden hat das leichteste Restprogramm unter den fünf Aufstiegsaspiranten, begonnen am heutigen Samstag beim Vorletzten FSV Zwickau . Doch wer das denkt, der irrt!

So sah das nach den zwei bisherigen Pflichtspielen aus: Während die FSV-Spieler feierten, waren Dennis Borkowski (21, v.) und der Rest in schwarz-gelb bedient. © Lutz Hentschel

Denn für die Schwäne und eventuell auch danach noch für Meppen und Oldenburg geht es um das nackte Überleben in der 3. Liga. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und können bereits an diesem Wochenende absteigen. Dass die Teams kein Fallobst sind, haben sie in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen.

"Wir versuchen, alle Spiele zu gewinnen, können uns aber nur auf das nächste konzentrieren. Das ist Zwickau", stellt Markus Anfang (48) klar. Dynamos Coach weiß, vorab ist noch nichts gewonnen, zumal der SGD gegen die Schwäne in zwei Pflichtspielen noch kein Sieg gelang.

"In der Tat nicht", bestätigt auch Anfang. "Im Pokal haben wir verloren und in der Meisterschaft 0:0 gespielt. Das zeigt, wie schwer dieses Spiel wird. Womit andere rechnen, ist uns einfach mal egal."

Ein Sieg gegen die Freunde aus der Trabistadt gelang nur im Vorbereitungsspiel Anfang Januar - und das auch recht souverän mit 3:0.

Anfang: "Wir haben dreimal gegen Zwickau gespielt und da Erfahrungen sowie Erkenntnisse daraus gezogen. Die Voraussetzungen sind aber immer andere. Zwickau muss unbedingt gewinnen, was am Ende vielleicht von Vorteil ist. Wir wollen unbedingt gewinnen."