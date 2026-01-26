Dynamo in Magdeburg: Zwei Derbysieger mit der Bestnote
Magdeburg – Glück muss man sich mitunter auch erarbeiten! Beim 2:1 (2:1)-Erfolg im Kellerkracher gegen den 1. FC Magdeburg zeigte Dynamo Dresden viele Gesichter. Nicht alle waren schön anzusehen, aber das, was so viel Glück ausstrahlte, das steht den Sachsen ganz gut! Die TAG24-Noten:
Tim Schreiber: Blüht seit der Verpflichtung von Elias Bethke immer mehr auf. Wurde in Magdeburg häufig geprüft und war immer sicher zur Stelle. Vor allem, als er in der 90.+9 Minute gegen Mathisen rettete. TAG24-Note: 1
Jonas Sterner: Dieser lange Ball darf niemals bei Atik landen, der danach perfekt zum 0:1 (29.) auflegte. Richtig schwach unterlaufen! In Halbzeit zwei keine groben Schnitzer, aber seine Ecken kamen dieses Mal auch nicht gut. Note: 5
Julian Pauli: Kein gutes Zweikampfverhalten in ganz vielen Szenen. Beim 0:1 (29.) nicht energisch drin, auch vor dem Pfostentreffer von Pesch (37.) nicht. Das kann er deutlich besser! Note: 4
Thomas Keller: Beim 0:1 (29.) nicht am Torschützen dran, der einschieben kann. Mehr als Wiedergutmachung war aber sein zweites Tor (45.+3) im zweiten Spiel. Eiskalt! Starker Block in der 86. Minute gegen Nollenberger. Note: 3
Alexander Rossipal: Seine Ecken sind einfach eine Wucht, bereitete so das Amoako-Tor (34.) vor. Sicherer im Zweikampf als Sterner auf der anderen Seite. Note: 3
Robert Wagner: Mit 6,3 Kilometern in 45 Minuten schon wieder am meisten Meter von allen 22 Spielern gemacht. Schaltete sich im zweiten Durchgang auch immer mal wieder vorn gefährlich ein. 12,3 Kilometer am Ende – Bestwert. Note: 2
Dynamo Dresdens bester Spieler beim Ostkracher war ein Youngster
Kofi Amoako (bis 85.): Lässt er den Angriff (22.) nicht so schläfrig liegen, kontert der FCM auch nicht zum 0:1. Aber er machte es doppelt wieder gut! Arbeitete das Leder zum 1:1 nach Ecke in die Maschen (34.) und flankte zum 2:1 durch Keller (45.+3). Note: 1
Niklas Hauptmann (bis 90.+2): Egal, was er machte, es war im Vollsprint. Das Arbeitstier im zentralen Mittelfeld, das vielleicht keine auffällige Szene hatte, dafür aber überall mit drin hing. Note: 2
Jason Ceka (bis 90.+2): Bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte erneut recht unauffällig. Bekam zweimal (8./45.+2) ordentlich auf die Socken. Im zweiten Durchgang einmal gut auf Vermeij (76.) durchgesteckt. Da geht noch mehr. Note: 4
Vincent Vermeij (bis 85.): Acht gewonnene Zweikämpfe bis zur Pause waren Topwert. Nur Gefährliches vor dem Tor gab es bis dahin kaum. Ein abgefälschter Schuss zur Ecke (33.). In der 76. Minute die Riesenchance, aber FCM-Keeper Reimann war zur Stelle. Note: 3
Jakob Lemmer (bis 74.): Hatte mit dem schwachen linken Fuß die erste dicke Gelegenheit (6.), schoss aber drüber. Auch der Schlenzer (19.) war nicht so gefährlich. Noch ein Versuch in der 64. Minute, der zur Ecke abgefälscht wurde. Mit Saisontreffer Nummer 6 wurde es aber nichts. Note: 3
Luca Herrmann (ab 74.): Anfangs eigentlich als Mann für die Gegenstöße gedacht, musste er ab der 80. Minute fast ausschließlich nach hinten mitarbeiten. 32,29 km/h sind bei Dynamo Bestwert. Note: 3
Christoph Daferner (ab 85.): -
Tony Menzel (ab 85.): -
Vinko Sapina (ab 90.+2): -
Stefan Kutschke (ab90.+2): -
