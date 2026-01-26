Zweiter Sieg nach der Winterpause! Dynamo gewinnt den Ost-Kracher in Magdeburg
Magdeburg - Was für eine Leistung von Dynamo Dresden! Der Aufsteiger siegt im heißen Ost-Kracher bei eisigen Temperaturen beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 (2:1) und feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause.
Dabei gingen die Magdeburger durch das Tor von Mateusz Zukowski mit 1:0 in Führung (29. Minute.) Doch Kofi Amoako glich mit starkem Schuss und Willen zum 1:1 in der 34. Minute aus. Noch vor der Pause erzielte dann Neuzugang Thomas Keller den Siegtreffer (45.+3).
Es ist bereits Kellers zweiter Treffer im zweiten Spiel für die SGD. Mit den drei Punkten macht es Dresden im Tabellenkeller ganz, ganz spannend, hat jetzt 19 Punkte auf dem Konto und damit nur einen Zähler Rückstand auf die Teams davor.
Für den FCM ist es ein kleiner Rückschlag nach dem starken 3:0-Sieg nach der Winterpause in Braunschweig.
Endstand:
1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden 1:2
1:0 Mateusz Zukowski (29. Minute), 1:1 Kofi Amoako (34. Minute), 1:2 Thomas Keller (45.+3.)
Wir berichteten für Euch im Liveticker. Den gibt es hier zum Nachlesen.
Die Stimmen von Thomas Stamm und Petrik Sander aus der Pressekonferenz
Thomas Stamm, Trainer von Dynamo Dresden: "Wir hatten eine sehr gute Startphase mit vielen guten Pressingmomenten. Wir waren dadurch sehr gut im Spiel gegen eine der aktuell spielstärksten Mannschaften. Manchmal war die Zuteilung nicht so wie gewünscht. Dann gehen wir in Rückstand und ich bin froh, dass wir durch den Standard zurückkommen. Es war eine ausgeglichene zweite Halbzeit mit mehr Ballbesitz bei Magdeburg. Durch Umschaltmomente haben wir noch zwei richtig dicke Chancen, mit denen wir den Deckel drauf machen können. Ich bin sehr stolz, wie wir heute hier aufgetreten sind nach einer nicht einfachen Vorrunde."
Petrik Sander, Trainer des 1. FC Madegburg: "Wir sind nicht so ins Spiel gekommen, wie wir das wollten. Dynamo ist gut angelaufen, aggressiv angelaufen, wir sind dadurch nicht in die Räume gekommen, um unser Spiel zu entwickeln. Wir haben Pech mit dem Pfostenball. Die Führung müssen wir besser verwalten und ausspielen. Die Konzentration darf man bei den Standards nicht verlieren, das haben wir heute getan. Wir waren nicht hundertprozentig bei der Sache. Wir waren in der zweiten Halbzeit besser im Spiel, es war dann Abnutzungskampf. Beide sind an ihre Grenzen gegangen, man hat gesehen, dass das Spiel Spuren hinterlässt. Wir werden das aufarbeiten und trotzdem nicht mit hängenden Köpfen rumlaufen."
23.12 Uhr: Wir warten auf die Stimmen der beiden Trainer aus der Pressekonferenz.
Das Spiel ist aus, die SGD gewinnt den Ost-Kracher mit 2:1
90.+11: Und wieder ist es Mathisen, der an den Ball kommt und Maß nimmt, doch er jagt das Leder über die Latte.
Tim Schreiber rettet riesig den Kopfball von Marcus Mathisen
90.+9: Riesenrettungstat von Tim Schreiber! Marcus Mathisen kommt völlig frei zum Kopfball, doch der Dynamo-Keeper fängt das Leder.
90.+8: Magdeburg bekommt den Freistoß aus guter Position, kann daraus aber nichts machen. Schreiber hat den Ball beim zweiten Versuch der Flanke sicher.
90.+5: Auch Magdeburg wechselt nochmal. Ulrich geht, Millgramm kommt.
90.+2: Doppelwechsel bei Dynamo! Hauptmann und Ceka gehen, dafür kommen Kutschke und Sapina.
Elf Minuten Nachspielzeit
90. Minute: Das war nach der langen Unterbrechung wegen der Dresdner Pyro klar: Es gibt eine satte Nachspielzeit von elf Minuten.
89. Minute: Bei Dynamo werden noch Kutschke und Sapina kommen. Sie machen sich bereit.
88. Minute: Stalmach legt Hauptmann und sieht dafür die Gelbe Karte. Magdeburg wechselt noch einmal. Michel geht, dafür kommt Breunig in die Partie.
86. Minute: Richtig gute Gelegenheit für den FCM, doch Dynamo blockt den Schuss. Danach wird es nochmal gefährlich, doch letztlich fängt der heute starke Schreiber den Ball. Magdeburg drückt hier auf den Ausgleich.
85. Minute: Jetzt kommt der Doppelwechsel bei Dynamo. Vermeij und der Torschütze Amoako gehen, dafür kommen Daferner und Menzel.
83. Minute: Gefährlich! Wagner bringt den Ball über die rechte Seite in den Sechzehner, doch bevor jemand hat den Ball kommt, hat Reimann das Leder.
79. Minute: Dynamo bereitet einen Doppelwechsel vor. Tony Menzel und Christoph Daferner machen sich bereit.
76. Minute: Die dicke Chance für Dynamo! Ceka passt auf Vermeij, der jedoch an Reimann scheitert. Es gibt Ecke.
75. Minute: 27.815 Fans sehen das Spiel. Dynamo hat gewechselt. Für Jakob Lemmer ist jetzt Luca Herrmann im Spiel.
74. Minute: Magdeburg ist jetzt wesentlich mehr am Drücker, auch weil die SGD vorn die Bälle gerade nicht festmachen kann. Jetzt zieht Nollenberger gefährlich ab, doch der Schuss findet das Ziel nicht.
Tim Schreiber rettet und lenkt den Atik-Schuss über die Latte
71. Minute: Und wieder einmal ist es Atik, der einfach abzieht. Der Ball senkt sich noch ganz, ganz gefährlich, Schreiber lenkt das Leder in letzter Sekunde über die Latte.
67. Minute: Magdeburg wechselt das nächste Mal. Noah Pesch geht vom Feld, es kommt Rayan Ghrieb.
64. Minute: Wieder ist es Lemmer, der vor dem Tor auftaucht und schießt. Der hätte wohl auch gepasst, doch ein Magdeburger Bein ist dazwischen und klärt zur Ecke. Die tritt Rossipal, Wagner kommt auch an den Ball, köpft das Leder aber neben das Tor.
63. Minute: Es geht aktuell hin und her. Kein Team kann dabei aber die entscheidenden Pässe in die Spitze bringe.
58. Minute: Jetzt geht's weiter. Die Partie war rund acht Minuten lang nach der Pyro der Dresdner unterbrochen, da das Spielfeld vernebelt war. Das gibt nachher eine dicke Nachspielzeit.
50. Minute: Lange Unterbrechung jetzt, nachdem der gerade eingewechselte Stalmach und Vermeij mit den Köpfen zusammenknallen. Die Dynamo-Fans haben unterdessen ihre Pyro ausgepackt und das Spielfeld eingenebelt.
47. Minute: Gleich hat der FCM wieder eine gute Chance. Nach einer Flanke von der rechten Seite ist es Torschütze Zukowski der an den Ball kommt, doch er schießt daneben.
21.39 Uhr: Das Spiel läuft wieder.
FCM kommt mit zwei Wechseln aus der Kabine
21.39 Uhr: Magdeburg führt zweimal zur Halbzeit. Tobias Müller und Silas Gnaka gehen vom Feld, dafür kommen Jean Hugonet und Dariusz Stalmach.
Dynamo Dresden führt zur Halbzeit 2:1 vor den Augen von Bielefeld-Coach Mitch Kniat
21.27 Uhr: Dynamo Dresden führt nach der ersten Halbzeit beim 1. FCM mit 2:1. Magdeburg hat zwei krasse Chancen liegen lassen, knallte den Ball zweimal an den Pfosten. Dynamo ist vor dem Tor kaltschnäuziger, zeigt aber auch ein richtig starkes Spiel. Das Tor für Magdeburg wird durch einen individuellen Fehler von Jonas Sterner eingeleitet, der im Luftduell am Ball vorbeispringt. Bis auf diesen Patzer zeigt aber auch er eine gute Leistung.
Erneut im Stadion ist Bielefelds Coach Mitch Kniat. Er war bereits vergangene Woche in Dresden, seine Arminia muss kommenden Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion ran.
Thomas Keller macht das 2:1 für Dynamo Dresden
45.+3: Zweites Spiel für Dynamo, zweites Tor. Thomas Keller trifft nach einer erneut starken Leistung von Kofi Amoako, der sich das Leder erkämpft, sich durchsetzt, das Leder aufs Tor bringt, Reimann faustet ihn Keller vor die Füße, der eiskalt einschiebt.
45.+1: Tobias Müller legt Ceka und sieht dafür die Gelbe Karte von Schiri Max Burda.
45. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.
45. Minute: Nach einer Ecke kommt der Ball über Hauptmann zurück zu Sterner, der will flanken, doch Reimann hat das Leder.
42. Minute: Da knallt es das nächste Mal. Ein Böller explodiert direkt im Heimbereich der Magdeburger, auch neben einem Kameramann des Fernsehens.
39. Minute: Dynamo-Fans jagen Raketen unters Dach des Heimbereichs
40. Minute: Das will keiner sehen! Die Dynamo-Fans jagen zwei Raketen unters Dach des Heimbereichs, danach noch zwei Böller. Schon vorher gab es im Bereich dort kleine Scharmützel.
Magdeburg knallt durch Pesch den Ball erneut an den Pfosten
37. Minute: Das gibt es nicht! Pesch steht total frei, zieht ab, Schreiber rutscht aus und ist geschlagen und erneut knallt das Leder an den Pfosten, dieses Mal an den rechten. Das hätte das 2:1 für den FCM sein müssen.
Kofi Amoako gleicht für Dynamo Dresden zum 1:1 aus
34. Minute: Und da ist der Ausgleich durch einen Standard! Alex Rossipal schlägt die Ecke perfekt und scharf in den Sechzehner, dort knallt Amoako das Leder erst an die Latte, doch der energische Nachschuss des Sechsers sitzt!
33. Minute: Die Führung geht so in Ordnung, denn Dynamo war zwar anfangs besser im Spiel, dann kam Magdeburg aber auf und hatte klar die besseren Chancen.
Magdeburg geht durch Mateusz Zukowski mit 1:0 in Führung
29. Minute: Das ist das 1:0 für den Gastgeber aus Mageburg! Der FCM bringt den Ball lang und vor allem hoch auf die linke Seite. Dort verschätzt sich Dynamos Rechtsverteidiger Jonas Sterner völlig, springt am Ball vorbei und so kann Atik ganz schnell ins Zentrum passen, wo Zukowski einschiebt.
Mateusz Zukowski vergibt die Riesenchance für Magdeburg
22. Minute: Da hatten alle schon den Torschrei auf den Lippen! Dieses Mal ist es Zukowski, der sich auf rechts durchsetzt und schießt. Tim Schreiber ist geschlagen, doch der Ball geht vom Posten wieder raus und kullert quer and er Torlinie vorbei. Was für eine dicke Chance für Magdeburg.
22. Minute: Beide Fanlager geben richtig Gas, die Dynamos stimmen an: "Wer nicht hüpft, ist Magdeburger."
21. Minute: Nach der Ecke kommt die Kugel zu Atik, der schlenzt in Richtung Tor, allerdings direkt in die Arme von SGD-Schlussmann Schreiber.
20. Minute: Jetzt kann sich Magdeburg mal über die rechte Seite durchsetzen, Hercher will flanken, erneut ist Keller zur Stelle und klärt zur Ecke.
19. Minute: Dynamo nimmt Magdeburg im Vorwärtsgang den Ball ab, Thomas Keller leitet den Konter ein, passt auf Wagner, der zu Vermeij, über Amoako kommt das Leder zu Lemmer, der abzieht, doch rechts vorbeischießt.
Baris Atik zieht ab, doch Julian Pauli rettet zur Ecke für Dynamo
16. Minute: Da war mal wieder ein genialer Moment von Baris Atik, der einfach aus der Distanz abzieht, doch Julian Pauli rettet per Kopf zur Ecke. Aus der entsteht nochmal Gefahr, doch Tim Schreiber faustet das Leder aus der Gefahrenzone.
15. Minute: Robert Wagner legt Baris Atik und hat Glück, dass Max Burda ihn nur mündlich vorerst verwarnt, denn er hat bereits vier Gelbe Karten auf seinem Konto.
14. Minute: Jonas Sterner bringt eine Ecke flach rein, Magdeburg kann zunächst nicht klären, über Umwege kommt der Ball zu Thomas Keller, der zieht ab, doch sein Schuss zischt am rechten Pfosten vorbei.
12. Minute: Jetzt kommt aus der Distanz mal ein Schuss auf den Dynamo-Kasten, doch Tim Schreiber hat das Leder.
10. Minute: Dynamo gehören hier ganz klar die ersten zehn Minuten des Spiels. Magdeburg kann sich vom Druck der Dresdner kaum befreien.
8. Minute: Direkt ist Feuer in der Partie. Baris Atik liegt am Boden, bekommt keinen Pfiff vom Schiedsrichter und beschwert sich bitter, kurz danach geht Ceka zu Boden und Max Burda pfeift, Atik regt sich wahnsinnig auf.
6. Minute: Da ist die erste dicke Chance für Dynamo. Vermeij passt auf Lemmer, der von halblinker Position aus abzieht, der Ball zischt mit Tempo knapp über die Latte.
3. Minute: Dynamo spielt heute komplett in Schwarz mit einem Sondertrikot in Gedenken an Vereinslegende Dixie Dörner, der am morgigen Sonntag seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte. Torhüter Tim Schreiber läuft ganz in Gelb auf.
20.33 Uhr: Jetzt läuft das Spiel.
Der Anpfiff verzögert sich wegen Pyro
20.32 Uhr: Der Anpfiff verzögert sich wegen der Pyroshow der Magdeburger und dem sich anschließenden Rauch, der jetzt durch die Avnet-Arena zieht.
20.19 Uhr: Jetzt geht's gleich los - Magdeburg bereitet Choreo vor
Jetzt geht's gleich los, die Magdeburger bereiten bereits eine Choreo vor.
20.15 Uhr: Teams jetzt in den Kabinen, Dynamo macht sich nochmal vor dem Block heiß
Beide Teams sind in den Kabinen, die SGD hat sich nochmal vor dem Block heiß gemacht.
20.05 Uhr: So haben die anderen Teams im Keller der 2. Bundesliga gespielt
Es ist und bleibt eng in der 2. Bundesliga. Im Keller trafen Fürth und Braunschweig aufeinander, sie trennten sich 0:0, und dass obwohl die Gastgeber fast 90 Minuten in Unterzahl spielte.
Fortuna Düsseldorf unterlag ebenfalls in Unterzahl mit 1:2 bei Hannover 96. Bereits gestern trennten sich Arminia Bielefeld und Holstein Kiel 2:2.
19.55 Uhr: Die beiden Teams sind zum Aufwärmen da
Die beiden Teams sind da und wärmen sich jetzt auf.
19.33 Uhr: Mit dieser Elf geht Dynamo in den Ost-Kracher
"Never change a winning team" lautet heute das Motto bei den Dynamos.
SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) schickt nämlich die gleiche Startelf wie beim souveränen 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth ins Rennen.
Auch bei Magdeburg gibt es keine Veränderungen im Vergleich zur Begegnung in Braunschweig, wo das Sander-Team mit 3:0 siegte.
19.22 Uhr: RTL-Moderatorin Anna Kraft steht bereit
Letzter Check vor dem Start!
RTL-Moderatorin Anna Kraft (40) bereitet sich vor, geht noch einmal alles durch.
19.20 Uhr: Voller Gästeblock in Magdeburg
Weit vor Anpfiff der Partie ist der Gästeblock schon gut gefüllt.
Rund 3000 Dynamos haben sich heute auf den Weg gemacht, um ihre Mannschaft lautstark zu unterstützen.
19.15 Uhr: Ankunft der Dynamo-Profis im Stadion
Die Dynamos sind da!
Gegen 19.05 Uhr fuhr der SGD-Mannschaftsbus ans Wohnzimmer der Magdeburger vor.
18.48 Uhr: Magdeburgs Atik trifft heute auf Ex-Klub Dynamo
Ein Mann, auf den es heute ankommen wird: Baris Atik (31).
Das Magdeburger Team kam gerade vom Parkplatz aus zu Fuß zur Arena.
18.37 Uhr: Sky-Duo steht schon bereit
Katharina Kleinfeldt (32) von Sky und Experte Fabian Klos (38) bereiten sich schon auf die Übertragung vor.
18.34 Uhr: Heimfans bereiten Choreografie vor
Reges Treiben im Block U!
Das sieht ganz stark nach einer Choreografie heute beim Heimteam aus.
18.22 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift heute den Ost-Kracher
Der DFB schickt heute Schiedsrichter Dr. Max Burda (36) aus Berlin nach Magdeburg. Die Blau-Weißen haben unter ihm seine sensationelle Bilanz. In neun Spielen gab es acht Siege und nur eine Niederlage. In dieser Saison hat Burda aber noch keine Partie des FCM geleitet.
Spiele von Dynamo leitete er in dieser Saison zwei. Zum einen das 2:2-Unentschieden daheim gegen Hannover 96 sowie die 1:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Kaiserslautern. In insgesamt elf Partien gab es für die Schwarz-Gelben unter Burdas Leitung fünf Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.
Assistieren werden Burda an den Linien Eric Müller sowie Hannes Ventzke. Vierter Offizieller ist Kevin Behrens. Im Video-Keller sitzen Christian Dingert und Franz Bokop.
18.12 Uhr: Polizei-Heli kreist über dem Stadion
Ein Polizeihubschrauber dreht seit einiger Zeit seine Runden über dem Stadion.
Aus der Luft verschaffen sich die Beamten damit einen Überblick über die Ankunft der beiden Fanlager und tragen so zur Sicherheit bei, indem sie das Geschehen rund um die Avnet-Arena beobachten.
18.07 Uhr: Hier steigt heute Abend der Ost-Kracher zwischen Dynamo und dem 1. FCM
Die Avnet-Arena ist bereit für den Ost-Kracher.
Für Sky und RTL wird schon eifrig aufgebaut
17.57 Uhr: Reges Treiben an der Avnet-Arena
Die Stadioneingänge öffnen zwar erst in etwa einer halben Stunde, doch schon jetzt ist am FCM-Wohnzimmer einiges los.
Aus dem Heimbereich stiegen jede Menge Feuerwerkskörper in den Abendhimmel.
17.40 Uhr: Diesen Spielern droht bei Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg die Gelb-Sperre
Einigen Spielern droht heute die fünfte Gelbe Karte und damit eine Sperre in der kommenden Begegnung.
Bei Magdeburg sind Innenverteidiger Max Geschwill (24), Rechtsverteidiger Philipp Hercher (29) und Mittelfeldspieler Falko Michel (25) gefährdet. Bei Dynamo könnte es Kapitän Stefan Kutschke (37) und den Neuzugang im Mittelfeld, Robert Wagner (22), erwischen.
17.10 Uhr: Darum spielt Dynamo Dresden heute erstmals komplett in Schwarz
Dynamo Dresden wird heute in Magdeburg erstmals komplett in Schwarz auflaufen. Zu Ehren der Vereinslegende Dixie Dörner (†71), der am 19. Januar 2022 viel zu früh verstarb und am morgigen Sonntag seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte, trägt die SGD ein Sondertrikot der Firma "Jako".
Das "Nicki" war binnen kürzester Zeit im Fanshop vergriffen, aktuell kann das Trikot noch nachbestellt werden. Die Einnahmen kommen der Dixie-Dörner-Stiftung zugute, die nach seinem Tod ins Leben gerufen wurde, und der mit Ralf Minge (65) als Vorsitzender eine weitere Vereinslegende vorsteht.
Weitere Infos zum Trikot lest Ihr in den Artikeln: "Dixie Dörner zu Ehren: Dynamo in Schwarz gegen Magdeburg" und "Gäsenhaut-Video! Dynamo stellt Sondertrikot für Dixie Dörner vor".
16.50 Uhr: Nach dem Wechsel wie verwandelt: So hat Petrik Sander Magdeburg wieder in die Spur gebracht
Mitte Oktober warf der 1. FC Magdeburg Trainer Markus Fiedler (39) nach sechs Niederlagen in Serie raus und erklärte das Trainerprojekt damit für gescheitert. Eigentlich sollte dann U21-Coach Petrik Sander (65) nur eine Interimslösung sein, doch unter ihm funktionierten die Dinge so gut, dass die Trainer-Legende an der Seitenlinie blieb.
Sander sammelte in zehn Spielen fünf Siege ein, verlor dreimal und spielte zweimal Unentschieden, das macht eine Punkteschnitt von 1,70. Unter ihm hat sich das Team enorm stabilisiert, die Spielfreude wieder entdeckt, gefährliche Standards gefunden und vor allem Selbstvertrauen getankt.
Zum Auftakt nach der Winterpause setzte der FCM im Abstiegskampf mit dem klaren 3:0-Erfolg in Braunschweig ein ordentliches Ausrufezeichen. Deshalb gehen die Magdeburger heute auch leicht favorisiert ins Spiel.
16.30 Uhr: Was wird nach dem Ost-Kracher aus Andi Hoti?
Es ist die "Never-ending-Story" zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden: Das Transfer-Gezerre um Innenverteidiger Andi Hoti (22).
Der Abwehrmann war in der vergangenen Saison seit dem Winter an die SGD ausgeliehen, stieg mit dem Team in die 2. Bundesliga auf. Danach war die Leihe beendet, er kehrte nach Magdeburg zurück, wollte aber gern nach Dresden wechseln. Dem schob der FCM aber einen Riegel vor, Trainer Markus Fiedler (39), der später seinen Hut nehmen musste, verschaffte Hoti einen Stammplatz. So zeigte er auch im Hinspiel gegen Dynamo eine ganz starke Leistung.
Kaum war das Transferfenster dicht, spielte Hoti in Magdeburg keine Rolle mehr. Jetzt ist er gänzlich auf dem Abstellgleis, gehört nicht mehr zum Kader, durfte bis jetzt aber auch nicht wechseln. Dynamo soll ein Angebot für den kosovarischen Nationalspieler, der in der Schweiz geboren wurde, hinterlegt haben.
Ob Magdeburgs Sportchef Otmar Schork (68) nach der Partie heute darauf eingeht, wird sich zeigen. Für Hoti ist die Situation vor allem mental enorm schwer. Bleibt zu hoffen, dass er bald - wo auch immer - wieder auf dem Platz stehen darf.
16.10 Uhr: Fans aufgepasst: Hohes Zuschauer-Aufkommen heute in Magdeburg aufgrund einer Parallel-Veranstaltung in der Getec-Arena
Die Verkehrssituation rund um die Getec-Arena und die Avnet-Arena könnte heute Abend angespannt sein. Denn in der Heimspielstätte des SC Magdeburg steigt heute Abend das Event "Night of Freestyle.
Jeweils um 13 und 19 Uhr findet dort die Shows statt, bei denen internationale Top-Stars Stunts und gefährliche Sprünge unter anderem auf Motorrädern, Mountainbikes und Scootern zeigen.
15.50 Uhr: Letzter Heimsieg vor 19 Jahren! Kann der 1. FCM den Bock gegen Dynamo heute umstoßen?
Lange, lange ist es her, dass Magdeburg einen Heimsieg gegen Dynamo Dresden feiern konnte. In der damaligen Regionalliga Nord setzte sich das Team von Trainer Dirk Heyne (68) am 19. August 2007 mit 1:0 gegen die SGD durch.
Das Tor des Tages erzielte Björn Lindemann (42), der mittlerweile den SV Jeddeloh II in der Regionalliga Nord als Trainer betreut. Seitdem gab es für den Club zwei Unentschieden und eine Niederlage im eigenen Stadion. Die bitterste war wohl das 2:2-Unentschieden am 16. April 2016, mit dem die SGD die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machte. Was für die Schwarz-Gelben ein absoluter Feiertag war, war für die Magdeburger eine bitte Pille.
15.30 Uhr: So lief das Hinspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg
Das Hinspiel in Dresden am 10. August 2025 entschied der 1. FC Magdeburg mit 2:1 für sich. Alle drei Tore fielen noch in der ersten Halbzeit.
Nachdem Jean Hugonet die Gäste in der 28. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, glich Christoph Daferner in der 44. Minute zum 1:1 aus, doch nur eine Minute später erzielte schon Martijn Kaars den 2:1-Siegtreffer.
Die Voraussetzungen heute dürften aber andere sein: Kaars wurde noch vor Ablauf der Sommer-Transferperiode an den FC St. Pauli verkauft, Hugonet und Daferner stehen in ihren Teams aktuell nicht in der Startelf.
15.10 Uhr: Premiere für TV-Moderatorin! Anna Kraft erlebt heute ihr erstes Ost-Duell live
Die Partie 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden wird heute nicht nur im Pay-TV bei Sky gezeigt, sondern auch bei RTL Nitro. Für den Sender ist Anna Kraft (40) am Start.
Die in München lebende Moderatorin berichtete am Freitag in ihrer Instagram-Story, dass sie erstmals bei einem Ost-Duell live dabei sein wird. Sie ist die Lebensgefährtin vom bekannten Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49). Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Als Experte fungiert der Ex-Star des 1. FC Köln, Patrick Helmes (41). Kommentiert wird die Begegnung von Robby Hunke (42). Neben RTL Nitro zeigt der Sender die Partie auch im Streamingdienst RTL Plus.
Bei Sky steht das das Duo aus Moderatorin Katharina Kleinfeldt (32) und Experte Fabian Klos (38) bereit. Kommentiert wird das Spiel auf Sky von Hansi Küpper (64).
14.50 Uhr: So ist die personelle Lage vom 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden vor dem Spiel
Beide Teams hatten zuletzt mit Ausfällen zu kämpfen. Beim 1. FCM werden wohl gleich fünf Akteure ausfallen: Das sind Stürmer Alexander Ahl-Holmström (26, Trainingsrückstand), Rechtsverteidiger Edin Dzogovic (22, Knieverletzung), der defensive Mittelfeldspieler Luka Hyryläinen (21, Pferdekuss) sowie der offensive Mittelfeldspieler Connor Krempicki (31) und Linksverteidiger Samuel Loric (25), die beide an einer Fußverletzung laborieren.
Bei Dynamo Dresden wird definitiv Torwart Lennart Grill (26) nach seiner schweren Knieverletzung fehlen. Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (30) hatte zuletzt Trainingsrückstand nach einer Fußverletzung. Auch hinter Rechtsverteidiger Konrad Faber (28) steht ein Fragezeichen, da ihn die Grippe erwischt hatte.
Hingegen konnten die Offensiven Nils Fröling (25) und Jonas Oehmichen (21) sowie Jakob Zickler (19) nach überstandener Grippe wieder trainieren. Ob es für sie allerdings schon für den Kader oder die Startelf reicht, wird sich zeigen. Auch ist fraglich, ob Torhüter Elias Bethke (22) nach seiner festen Verpflichtung von Energie Cottbus erstmals im Kader stehen wird, oder nicht.
Kurz vor dem Derby hatte Dynamo am Freitag auch nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Ben Bobzien (22) einen neuen Mann für die linke Offensivseite verpflichtet. Er trägt die Rückennummer 20 bei der SGD. Ob er heute schon dabei ist, wird sich zeigen.
14.30 Uhr: Ost-Kracher an der Elbe! Polizei und Verein raten Dynamo-Fans von Besuch der Stadt ab
Es ist der Ost-Kracher, das Aufeinandertreffen der beiden Elb-Städte in der 2. Bundesliga: Wenn der 1. FC Magdeburg am Abend Dynamo Dresden empfängt, wird es sportlich brisant. Doch auch die Polizei hat sich intensiv auf die Partie vorbereitet.
Mehr als 27.000 Zuschauer werden in der Avnet-Arena erwartet, davon 2900 aus Dresden. In einem Fanbrief haben die Beamten schon exakte Hinweise an die Fans geliefert, was bei der Anreise und im Stadtgebiet zu beachten ist.
Dabei empfahl die Polizei den Dynamo-Fans, den Weg zum Stadion nicht durch die Innenstadt zu nehmen und wenn doch, dann auf sichtbare Fankleidung zu verzichten. Auch die SGD selbst empfahl den Fans, die mit dem ÖPNV anreisen, die Begleitung durch die Bundespolizei ab dem Hauptbahnhof Magdeburg zum Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug in Anspruch zu nehmen. Von dort gibt es dann Shuttle-Busse zum Gästeparkplatz.
Alle wichtigen Informationen lest Ihr auch im Artikel: "Hochrisikospiel! Das müssen die Fans vor dem Ost-Kracher Magdeburg gegen Dynamo wissen".
14 Uhr: Liveticker zum Ost-Kracher der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für den Ost-Kracher, das Top-Spiel der 2. Bundesliga, am Samstagabend (20.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden.
Wir versorgen Euch hier mit allen spanenden Informationen vor dem Spiel, während der Partie und nach dem Abpfiff.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa