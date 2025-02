"Noch" auf einem Aufstiegsplatz! Dynamos Déjà-vu?

Dresden - Dynamo steht noch auf einem direkten Aufstiegsplatz - ein Satz, den die SGD-Fans aus den vergangenen beiden Spielzeiten kennen. Sie mögen ihn nicht, weil sie wissen, was am Ende passiert ist. Wollen die Profis ein weiteres Déjà-vu verhindern, müssen sie den Hintern hochbekommen.

Peinlich war der Auftritt in Großaspach gegen die Bundesliga-Reserve aus Stuttgart . Uninspiriert! So zeigt dann eben der bis dato Vorletzte die eigenen Grenzen auf.

Kapitän Niklas Hauptmann (M.) stellte sich mit seinen Jungs nach dem Spiel den fast 5000 Dynamo-Fans, die mit in die schwäbische Provinz reisten. © Picture Point/Gabor Krieg

Macht das alles Sorgen? Kapitän Niklas Hauptmann (28) hörte sich nach dem Spiel all das geduldig an, zog ab und an die Augenbrauen hoch, schüttelte mal den Kopf und antwortete dann: "Nee. Ich betrachte das Spiel, so wie es ist. Das hat nichts mit der letzten Partie zu tun. Das war nicht gut genug, trotzdem hatten wir hintenraus die Möglichkeit, das 2:2 zu machen. Das werden wir genau analysieren", so der 28-Jährige.

Da haben die Dynamos einiges vor der Brust. Denn als Ausrutscher darf die Niederlage nicht durchgehen.

"Es geht um Intensität, mit Ball, ohne Ball. Es geht um Zweikämpfe, um zweite Bälle. Wenn du es spielerisch vielleicht einmal nicht schaffst, dann musst du über die anderen Attribute kommen", erklärte Hauptmann. "Gerade in der ersten Hälfte waren wir viel zu unsauber."

Er weiß auch, einen ähnlichen Auftritt darf sich Dresden nicht erlauben, sonst wird das "noch" vor den Wörtern direkter Aufstiegsplatz gegen "hinter" eingetauscht.