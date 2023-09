Dynamo-Kapitän Kutschke geht mit kühlem Kopf ins Sachsenderby: "Bis zur Seitenwahl entspannt"

Dresden - Es sind schon deutlich knackigere Ansagen vor Sachsenderbys zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue fallen gelassen worden. Vor dem Topspiel Erster gegen Zweiter am Sonntag wollte sich Stefan Kutschke (34) aber nicht so richtig locken lassen.

"Bis zur Seitenwahl ist zwischen uns immer alles entspannt, danach scheint, dass bei beiden oben etwas umgelegt wird im Kopf. Dann wird es was Anderes draus. Trotzdem muss es natürlich immer sportlich bleiben", erklärt Kutschke das besondere Duell.

Logisch, dass keiner mehr Sachsenderbys auf dem Buckel hat als "Kutsche". Der schwarz-gelbe Fanliebling geht in sein zwölftes Duell gegen den ungeliebten Nachbarn - heißt zugleich auch zwölf Duelle gegen Aue-Ikone Martin Männel (35).

Stefan Kutschke (34, l.) und Martin Männel (35) gehen keinem Zweikampf am Boden und in der Luft aus dem Weg. © imago/Robert Michael

Nur zweimal konnte der SGD-Stürmer den Veilchen-Keeper bisher bezwingen, zuletzt 2017 bei Dynamos 4:1-Auswärtserfolg im Schacht.

Der ist dem Angreifer besonders im Kopf hängengeblieben. Was Dynamo damals auszeichnete, braucht es auch am Sonntag.

Kutschke: "Wille und Leidenschaft - viele haben in ihrer Karriere schon Derbys gespielt. Ich will nicht über Vorherrschaft sprechen, aber beide Mannschaften werden sich irgendwie nie los. Entscheidend wird, wer es mehr will!"

Vor allem aber braucht es vor über 30.000 Fans sowie in hitzigen Zweikämpfen und Wortgefechten einen kühlen Kopf. Kutschke hat den inzwischen!