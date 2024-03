Schiri bei Dynamo-Remis im Mittelpunkt: Kartenflut ärgert beide Trainer!

Dresden - Neunmal Gelb, einmal Gelb-Rot für Ulms Romario Rösch (24) und einmal Rot für Kevin Ehlers (23): Schiedsrichter Patrick Ittrich (45), von Beruf Polizist, hat beim 0:0 zwischen Dynamo und dem SSV geregelt und ordentlich ausgeteilt. Und das in einem zwar harten, aber keineswegs unfairen Spiel. Das hatte zur Folge, dass eine komplette Halbzeit zehn gegen zehn gespielt werden musste. Für beide Trainer knifflig.

Schiedsrichter Patrick Ittrich (45, 2.v.r.) zeigte auch SGD-Coach Markus Anfang (49, 2.v.l.) eine Gelbe Karte. © Lutz Hentschel

"Für mich hat ein wenig das Fingerspitzengefühl gefehlt", sagte Ulms Coach Thomas Wörle (42). "Gerade bei der ersten Gelben für Rösch hat es mir in so einem Spitzenspiel gefehlt. Das hätte man anders regeln können. Und dann kommst du natürlich unter Zugzwang. So sind viele Karten entstanden."

Markus Anfang (49), der ebenfalls Gelb sah, fand es schade, dass der Schiri in diesem Spiel in den Fokus gerückt ist.

"Die Jungs sollten im Vordergrund stehen. Es ist schade, dass so eine Frage leider nach diesem Spiel bekommt. Am besten ist ja, er ist unsichtbar auf dem Feld und wir sprechen gar nicht über ihn", so der 49-Jährige.

"Es geht nicht um uns Trainer, es geht nicht um Schiedsrichter, es geht nur um die Spieler. Und ich finde, das haben alle sehr gut gemacht, sowohl die Ulmer als auch wir."

Taktisch war nach der Roten Karte für Ehlers so einiges gefragt. "Das hat die Situation für uns zum Glück geändert. Länger in Unterzahl wäre richtig schwer geworden", so Wörle.