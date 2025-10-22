Mit Verletzung nicht zum Arzt: Dynamo-Ass Amoako lüftet U21-Geheimnis

Dresden - Er durfte in der Länderspielpause schon bei den "Großen" reinschnuppern. Von seinem Lehrgang bei der U21 des DFB schwärmt Dynamo Dresdens Kofi Amoako. "Da war schon viel los, vor allem medial. Es war aber schön", lacht der 20-Jährige. "Da kommen schon die großen Spieler aus dem Nachwuchs, es ist die zweite Mannschaft von den Profis. Ich habe viele alte Freunde wiedergesehen."

Kofi Amoako (20) wurde zum ersten Mal für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert und konnte trotz fehlender Einsatzminuten viel mitnehmen. © Picture Point / Gabor Krieg

Gespielt hat er in den beiden EM-Quali-Spielen in Jena gegen Griechenland (2:3) und in Belfast gegen Nordirland (2:1) noch nicht, auf seine ersten Minuten muss er noch warten. "Es ist schwer, wenn man einen nicht kennt. Das nehme ich dem Trainer [Antonio di Salvo, Anm. d. Red.] nicht übel."

Viel mitnehmen konnte er trotzdem, weil allein das Trainingsniveau schon sehr hoch war: "Ich bin nicht so weit weg von den anderen Leuten aus meinem Jahrgang, die schon Bundesliga spielen."

Da wäre zum Beispiel Tom Bischof (20) vom FC Bayern oder Nelson Weiper (20) vom FSV Mainz 05, wie er 2005er-Jahrgang. Keeper Dennis Seimen (19) sieht er am Samstag wieder, er steht im Tor des SC Paderborn.

Julian Pauli (20) war auch dabei. Er verletzte sich aber gleich im ersten Training und fällt derzeit aus. "Er ist gar nicht erst zum Arzt, sondern er ist gleich zu mir gekommen. Abends war ich noch zwei Stunden auf seinem Zimmer, wir haben lange geredet", so Amoako. Da sind sicherlich tröstende Worte gefallen.