"In Phasen sehr, sehr gut"? Dynamo-Reaktionen auf Lautern-Pleite machen stutzig

Dynamo Dresden zeigte in Kaiserslautern wohl eine der schwächsten Saisonleistungen. Die Spieler teilen diese Einschätzung aber nicht unbedingt.

Von Thomas Nahrendorf

Kaiserslautern - Klar, auf dem Spielfeld ist die Sicht immer eine andere als auf der Tribüne. Aber von einem "in einigen Phasen sehr, sehr guten Spiel", wie es Keeper Tim Schreiber (23) ausdrückte, konnte man beim 1:3 in Kaiserslautern nicht sprechen. Wenn, dann ab der 70. Minute. Bis dahin herrschte (Abwehr-)Chaos. Erst zum Ende hin war mehr möglich als das Traumtor von Jakob Lemmer (25, 77.).

Tim Schreiber (23) musste in Kaiserlautern viermal hinter sich greifen, drei der Treffer zählten. © Imago / Jan Huebner Bei allen drei Gegentoren verteidigte Dynamo schlecht, beim zurückgenommen Lauterer Treffer im ersten Durchgang wegen eines Handspiels im Grunde gar nicht. Das war teilweise wild. "Kleinigkeiten waren es", sagte Lukas Boeder (28) nach dem Spiel. "In den Vorwochen sprachen sie für uns, diesmal für den Gegner." Doch so einfach war es auf dem Betzenberg nicht. Gerade die beiden Tore der Roten Teufel in der zweiten Hälfte dürfen auf dem Niveau nie fallen. Marlon Ritter (31) war bei seinem Schuss umringt von drei Dresdnern, keiner ging konsequent drauf. Da fehlte irgendwo der Mut. Dynamo Dresden Tim Schreiber hadert mit Dynamo-Comeback: "Habe ich mir anders vorgestellt" Mika Haas (20) traf später auf Vorarbeit von Naatan Skyttä (23), der gleich vier sandfarbene Gästespieler ins Karussell schickte. Auch da war die notwendige Robustheit nicht zu spüren.

Dynamo Dresden hat ein Problem mit ruhenden Bällen