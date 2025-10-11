Kraft tanken vor Münster: Zufriedener Stamm gibt Dynamos lange frei

Dresden - Jetzt ist noch einmal Zeit, um Luft zu holen, um Kraft zu tanken. Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) hat seinen Jungs nach dem anstrengenden Donnerstag mit dem internen Spiel gegen die U21 und dem Test in Auerbach gegen Regensburg (5:1) freigegeben.

Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Auerbach zufrieden. © Dennis Hetzschold

"Wir sehen uns am Dienstag wieder", sagte er noch auf dem Auerbacher Rasen stehend. "Die Männer sollen noch einmal die freien Tage für sich nutzen, danach steigen wir in die direkte Vorbereitung auf Münster ein", so der Coach.

Er konnte die freien Tage mit einem guten Gewissen geben, denn was er in Auerbach sah, konnte ihn zufriedenstellen. Das war über weite Strecken sehr ordentlich. Vorn abgezockt, hinten wenig zugelassen.

"Wir hatten auch zwei Standard-Tore dabei, das haben wir ja auch nicht jeden Tag", sagte er mit einem leichten Schmunzeln.