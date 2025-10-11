Kraft tanken vor Münster: Zufriedener Stamm gibt Dynamos lange frei
Dresden - Jetzt ist noch einmal Zeit, um Luft zu holen, um Kraft zu tanken. Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) hat seinen Jungs nach dem anstrengenden Donnerstag mit dem internen Spiel gegen die U21 und dem Test in Auerbach gegen Regensburg (5:1) freigegeben.
"Wir sehen uns am Dienstag wieder", sagte er noch auf dem Auerbacher Rasen stehend. "Die Männer sollen noch einmal die freien Tage für sich nutzen, danach steigen wir in die direkte Vorbereitung auf Münster ein", so der Coach.
Er konnte die freien Tage mit einem guten Gewissen geben, denn was er in Auerbach sah, konnte ihn zufriedenstellen. Das war über weite Strecken sehr ordentlich. Vorn abgezockt, hinten wenig zugelassen.
"Wir hatten auch zwei Standard-Tore dabei, das haben wir ja auch nicht jeden Tag", sagte er mit einem leichten Schmunzeln.
Mit dem Spiel in Münster beginnt bis zur nächsten und letzten Länderspielpause des Jahres ein interessanter Viererpack. Nach den Preußen kommt Paderborn (25. Oktober), dann geht es zum heiß ersehnten Duell zur Hertha (1. November) und dann kommt Nürnberg (7. November).
Zeit, um Punkte zu holen. Die Kraft sollte wieder da sein.
