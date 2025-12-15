Dynamo-Kapitän Kutschke kann peinliche Halbzeit nicht erklären: "Das war bodenlos"

Dresden - Stefan Kutschke (37) war nur schwer zu verstehen. Als Dynamo Dresdens Kapitän versuchte, die peinliche erste Halbzeit der Schwarz-Gelben gegen Eintracht Braunschweig zu erklären, tobte im Hintergrund die laute Kabinenparty der Gäste.

Stefan Kutschke (37, r.) zog gegen seinen ehemaligen Mitspieler Kevin Ehlers (24) am Freitag den Kürzeren. © Lutz Hentschel

Und - das war neu - Kutschke sprach mit äußerst leiser Stimme. Der Lautsprecher schien sehr ernüchtert über die neunte Saisonniederlage, die - und das ist seit den Ergebnissen der Konkurrenz klar - auch die rote Laterne der 2. Bundesliga bedeutet.

"Verantwortung übernehmen, oder Engagement, Leidenschaft, Einstellung - davon war das ganz weit weg", monierte der Routinier.

Er machte klar, "das war bodenlos!", konnte aber nicht erklären, wo so eine Nichtleistung herkommt: "Das ist eine gute Frage, wenn wir in die Köpfe gucken könnten, dann wären wir schlauer. Ich bin verwundert über das Auftreten."

Zur Wahrheit gehört natürlich, dass auch "Kutsche" nicht seinen besten Tag erwischte. Der Stürmer war eigentlich nicht für die Startformation vorgesehen, bei Vincent Vermeij reichte es aber aufgrund muskulärer Probleme dann doch nicht.

Sein Ersatz hing bei der ersten Startelf-Rückkehr seit dem 12. April häufig in der Luft, wurde beim Versuch, Bälle festzumachen, oft allein gelassen. Mit seinem Rückpass leitete er das 0:1 ein, mit seinem Kopfball auf Jakob Lemmer den 1:2-Anschlusstreffer.