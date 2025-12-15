Dynamo-Kapitän Kutschke kann peinliche Halbzeit nicht erklären: "Das war bodenlos"
Dresden - Stefan Kutschke (37) war nur schwer zu verstehen. Als Dynamo Dresdens Kapitän versuchte, die peinliche erste Halbzeit der Schwarz-Gelben gegen Eintracht Braunschweig zu erklären, tobte im Hintergrund die laute Kabinenparty der Gäste.
Und - das war neu - Kutschke sprach mit äußerst leiser Stimme. Der Lautsprecher schien sehr ernüchtert über die neunte Saisonniederlage, die - und das ist seit den Ergebnissen der Konkurrenz klar - auch die rote Laterne der 2. Bundesliga bedeutet.
"Verantwortung übernehmen, oder Engagement, Leidenschaft, Einstellung - davon war das ganz weit weg", monierte der Routinier.
Er machte klar, "das war bodenlos!", konnte aber nicht erklären, wo so eine Nichtleistung herkommt: "Das ist eine gute Frage, wenn wir in die Köpfe gucken könnten, dann wären wir schlauer. Ich bin verwundert über das Auftreten."
Zur Wahrheit gehört natürlich, dass auch "Kutsche" nicht seinen besten Tag erwischte. Der Stürmer war eigentlich nicht für die Startformation vorgesehen, bei Vincent Vermeij reichte es aber aufgrund muskulärer Probleme dann doch nicht.
Sein Ersatz hing bei der ersten Startelf-Rückkehr seit dem 12. April häufig in der Luft, wurde beim Versuch, Bälle festzumachen, oft allein gelassen. Mit seinem Rückpass leitete er das 0:1 ein, mit seinem Kopfball auf Jakob Lemmer den 1:2-Anschlusstreffer.
Stefan Kutschke will sich im letzten Hinrundenspiel gegen Holstein Kiel zerreißen
Gereicht hatte es mal wieder nicht, und mal wieder stellt sich die Frage: War der Druck im Abstiegsduell zu groß? "Das muss ich abkönnen. Wenn ich mich für hier entscheide, dann ist das auch so. Mit dem Druck muss ich klarkommen, wenn ich auf einem gewissen Niveau spielen möchte, wo sich auch jeder sieht", machte Kutschke klar.
Von den Fans gab's aufgrund der starken zweiten Hälfte trotzdem ein paar warme Worte - samt einem unmissverständlichen Wunsch.
"An sich ist für uns jedes Heimspiel wichtig. Und jetzt gab es auch noch mal eine klare Ansage für Kiel", bestätigte Kutschke.
"Du hast dich dort zu zerreißen, in dem Spiel ein anderes Gesicht zu zeigen, weil ich glaube, da kommen nicht nur 500 Fans mit. Dass du für die wenigstens dann kurz vor Weihnachten, und für unseren Verein, dort drei Punkte holst."
Titelfoto: Lutz Hentschel