Fünf-Tore-Wahnsinn ohne Happy End! Dynamo steht erneut mit leeren Händen da

Ausgerechnet im letzten Heimspiel des Jahres hat Dynamo einen herben Rückschlag im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt hinnehmen müssen.

Von Ivan Simovic

Dresden - Ist das bitter! Ausgerechnet im letzten Heimspiel des Jahres hat Dynamo einen herben Rückschlag im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt hinnehmen müssen. Am Freitagabend unterlag das Team von SGD-Cheftrainer Thomas Stamm der Eintracht aus Braunschweig in einem packenden Kellerduell knapp mit 2:3 (0:2), verharrt nach dieser Pleite gegen einen direkten Konkurrenten auf einem Abstiegsrang. Schon der erste Durchgang verlief dabei aus Sicht der Schwarz-Gelben denkbar schlecht: Mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Pause, ausgerechnet durch zwei Treffer von Ex-SGD-Kicker Christian Conteh 0:1/0:2 (7. Spielminute/21.). Im zweiten Durchgang brachte Jakob Lemmer (54.) die Stamm-Elf allerdings zurück ins Spiel, ehe Nils Fröling (56.) nur wenig später für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Am Ende setzten sich aber doch die Löwen aus Niedersachsen durch: Patrick Nkoa (78.) besiegelte mit seinem Treffer nämlich die 2:3-Heimniederlage.

TAG24 berichtete im großen Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

21.25 Uhr: Pressekonferenz nach der Zweitliga-Partie zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig

BTSV-Cheftrainer Backhaus sprach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel unter anderem über den ersten Durchgang der Partie: "Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit überragend gespielt, komplett, 100 Prozent am Limit gespielt. Wir waren da aus meiner Sicht die klar bessere Mannschaft und haben dort ein Chancenplus von - weiß ich nicht - vier, fünf Hochkarätern gesehen. Schießen zwei Tore, gehen in die Halbzeitpause." Dynamo-Coach Stamm äußerte sich wie folgt: "Für die erste Halbzeit gibt es keine Ausreden, inakzeptabel. Das ist am Ende meine Aufgabe, dass wir besser ins Spiel kommen, klarer ins Spiel kommen [...]. Nicht akzeptabel, wie wir die erste Halbzeit aufgetreten sind. Für alle, die hier Geld gezahlt haben, eine Saisonkarte haben. Ich möchte mich dafür entschuldigen."

20.25 Uhr: Dynamo Dresden unterliegt zuhause der Eintracht aus Braunschweig

Schluss, die Partie ist vorbei. Dynamo muss sich am Ende dann doch geschlagen geben, verliert gegen Eintracht Braunschweig mit 2:3 (0:2). Endstand: Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig 2:3 (0:2) Torschützen: Christian Conteh 0:1/0:2 (7. Spielminute/21.), Jakob Lemmer 1:2 (54.), Nils Fröling 2:2 (56.), Patrick Nkoa 2:3 (78.)

Hängende Köpfe bei den Dynamos: Aljaz Casar (25, links) und Jakob Lemmer (beide 25). © Lutz Hentschel

90.+4: Die Dresdner werfen jetzt noch einmal alles nach vorne, wollen hier noch unbedingt den 3:3-Ausgleichstreffer erzielen.



90.+3: Dynamos Kammerknecht schlägt einen hohen Ball in den BTSV-Sechzehner, wo Oehmichen allerdings verpasst. Knapp war's!

90.+1: Satte fünf Minuten gibt es hier noch obendrauf.

90. Minute: Braunschweigs Cheftrainer bringt mit Polter einen frischen Akteur für die Schlussminuten. Yardimici geht vom Feld.

88. Minute: Viel ist nicht mehr zu gehen. Gelingt Dynamo noch zumindest der 3:3-Ausgleich?

87. Minute: 31.150 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion

Soeben wurde die Anzahl aller verkaufter Tickets bekannt gegeben. 31.150 Zuschauer sind es am heutigen Freitagabend im Rudolf-Harbig-Stadion.

85. Minute: Noch ein Wechsel bei den Löwen! Kaufmann kommt für Gomez ins Spiel.

82. Minute: Braunschweigs Nkoa zupft am Trikot von Hauptmann - und sieht Gelb.

80. Minute: Viel ist hier nicht mehr zu gehen - und Dynamo rennt erneut einem Rückstand hinterher.

78. Minute: Braunschweig trifft zur 3:2-Führung!

Tor für die Gäste - und Dynamo liegt erneut zurück. Über Gomez sowie Heußers Strafraum-Abschluss landet die Kugel letztendlich bei Nkoa, der im Beine-Wald der Dynamos zum Abschluss kommt und das Ding doch tatsächlich aus kürzester Distanz mit der Hacke ins lange Eck gedrückt bekommt.

76. Minute: Und auch Dynamo-Routinier Kutschke darf vom Platz, wird von Casar ersetzt.

73. Minute: Nun wechselt auch BTSV-Coach Backhaus. Sane kommt für Doppeltorschütze Conteh.

72. Minute: Dynamos Lemmer schlägt den Ball von rechts in die Mitte, wo Oehmichen in der Box zum Abschluss kommt. Dessen Versuch stellt Braunschweigs Hoffmann jedoch vor keine Probleme.

68. Minute: Braunschweig im Glück! BTSV-Keeper Hoffmann lässt Lemmers Schuss abprallen, woraufhin sich Herrmann die Kugel krallt, aber aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten trifft.

66. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo! Pauli und Fröling verlassen den Platz, Kammerknecht sowie Oehmichen kommen neu in die Partie.

62. Minute: In Höhe der Mittellinie setzt Hauptmann zur Grätsche an, trifft dabei allerdings nur Heußer - und bekommt Gelb.

58. Minute: Dynamos Pauli kommt zu spät gegen Marie, sieht dafür von Schiri Dr. Kampka die Gelbe Karte.

56. Minute: Dynamos Fröling trifft zum Ausgleich!

Was ist denn hier los? Rund zwei Minuten nach dem 1:2-Anschlusstreffer trifft Fröling zum 2:2-Ausgleich. Bei einer Lemmer-Flanke von rechts landet der Ball beim Angreifer, der zunächst scheitert, dann aber doch noch einmal an die die Kugel kommt - und diese über die Linie gedrückt bekommt. Fußball-Wahnsinn im Rudolf-Harbig-Stadion!

Dynamos Nils Fröling (25, Boden) drückt den Ball zum 2:2 über die Linie. © Robert Michael/dpa

54. Minute: Anschlusstreffer der Dynamos!

Tor für Dynamo! Lemmer zieht das Tempo an, sprintet in die Box. Dort angekommen versucht er es mit einem satten Flachschuss. Braunschweigs Torhüter kann klären, lässt den Ball dabei allerdings vor Lemmers Füße prallen, dessen Nachschuss ins Tor geht.

51. Minute: Doch auch diese ist nicht von Erfolg gekrönt. Hoffmann hat den Ball sicher.

50. Minute: Den darauffolgenden Eckball bekommt Braunschweig-Keeper Hoffmann, der die Kugel nächsten Ecke klärt.

49. Minute: Dynamos Rossipal schlägt eine Flanke von links in den gegnerischen Strafraum, wo Braunschweigs Amougou Nkoa den Ball aber entschärft.

46. Minute: Während die Gäste auf personelle Veränderungen verzichten, bringt Dynamo-Coach Stamm mit Hauptmann einen neuen Akteur fürs Spiel. Sapina bleibt draußen.

46. Minute: Weiter geht's!

Der Ball rollt wieder. Die zweite Hälfte läuft.

Vor Anpfiff der zweiten Hälfte: Beide Teams stehen wieder auf dem Platz. In wenigen Minuten wird auch der zweite Durchgang angepfiffen.

19.19 Uhr: Halbzeit! Dynamo geht mit 0:2-Rückstand in die Pause

Schluss, Schiri Dr. Kampka bittet zum Pausentee. Unter einem gellenden Pfeifkonzert verabschieden sich die Dynamo-Kicker in die Halbzeitpause. Offensiv ging bislang so gut wie nichts zusammen, SGD-Angriffe blieben Mangelware, das Tempo fehlte, und auch in den Zweikämpfen wirkten die Mannen von Chefcoach Stamm oft einen Schritt zu spät. Der 0:2-Rückstand ist somit ebenso bitter wie verdient.

45.+1: Bell Bell zündet eine Fackel aus der zweiten Reihe, muss sich dabei allerdings SGD-Torhüter Schreiber geschlagen geben, der das Ding hält.

45. Minute: Drei Minuten packt das Unparteiischen-Gespann noch obendrauf.

43. Minute: Herrmann spielt den Ball kurz zu Rossipal, der diesen in die Box schlägt. Ein Abnehmer ist jedoch nicht zu finden, Braunschweigs Defensive steht kompakt und entschärft die Situation.

42. Minute: Dynamos Rossipal schickt Fröling auf die Reise, der eine Ecke rausholt.

39. Minute: Nun aber wieder die Gäste! Yardimci kommt nach einer Conteh-Flanke zum Kopfball, den Schreiber gerade noch so mit den Fingerspitzen über die Querlatte lenkt. Knapp war's!

36. Minute: Erste Dynamo-Chance im Spiel

Na bitte, es geht doch! Nach exakt 35 Minuten und 51 Sekunden meldet sich nun auch mal die Dynamo-Offensive zum Dienstbeginn. Lemmer kommt vor der BTSV-Box an den Ball, hält aus zentraler Position mit links drauf. Der unpräzise Distanzschuss stellt Keeper Hoffmann jedoch vor keine großen Probleme. Er hält sicher.

34. Minute: Dynamo-Coach wechselt früh

Was ist denn da los? Nach etwas über einer halben gespielten Stunde verlässt Amoako den Platz. Für ihn kommt nun Herrmann neu ins Spiel.

32. Minute: Bei einer BTSV-Ecke von links kommt Aydin an den ball, bekommt diesen aber nicht verarbeitet.

29. Minute: Für Aydin scheint es wohl weiterzugehen. Er steht wieder, nimmt am Spiel teil.

28. Minute: Braunschweigs Aydin geht im Zweikampf mit Dynamos Amoako zu Boden, muss behandelt werden.

24. Minute: Nun mal aber Lemmer, der entschlossen nach vorne zieht. Am Ende ist aber erneut ein Braunschweiger zur Stelle, kann auch dieses Vorhaben unterbinden.