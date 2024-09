Endlich zu null: Bünning gibt Dynamo-Defensive Sicherheit!

Dynamos Coach Thomas Stamm (41) erhoffte sich ein Spiel zu null und bekam geliefert. © Lutz Hentschel

"Ich will es gar nicht einordnen zu den anderen Spielen. Wir hatten vor dem Spiel gesagt, dass es mal Zeit ist, in der Liga zu null zu spielen. Da haben wir einen Haken dran gemacht. Das muss die Basis sein, solche Spiele zu bestreiten", befand Dresdens Coach nach der ersten Liga-Partie ohne Gegentor.

Dabei war der 41-Jährige eigentlich gar nicht so zufrieden mit dem Gesehenen - zumindest in den ersten 45 Minuten.

"Wenn man die Torchancen vom VfB nimmt, waren nicht ganz so viele da. Aber in der ersten Halbzeit wollten wir im Mittelfeld-Pressing höher in die Balleroberungen kommen, das ist uns nicht ganz gelungen", gab Stamm zu.

"Die Struktur war nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten, das war in der zweiten Hälfte besser. Die Linien waren enger, die Räume wurden besser belaufen als in Aue."

Im Defensiv-Verbund war das trotzdem schon aus dem oberen Regal, was Claudio Kammerknecht (25), Aljaz Casar (23), Lars Bünning (26) & Co. da gegen am Ball richtig starke Stuttgarter auf den Platz brachten.