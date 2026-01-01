Laufen statt schlemmen? So verbringt Dynamos Sapina die Feiertage

Dresden - Die Dynamos genießen ihre letzten Urlaubstage. Am Freitag ist wieder Trainingsauftakt. Da wird Thomas Stamm (42) seine Jungs noch nicht bis aufs Letzte fordern, das wird dann erst im Türkei-Camp der Fall sein. Dort soll und wird die Basis für eine erfolgreichere Rückrunde gelegt werden. Doch auch in der freien Zeit geht es nicht ohne Bewegung - wie Vinko Sapina (30) im Podcast Schwarz-Gelb erzählt.

Vinko Sapina (30, r.) weiß genau, worauf es in der Weihnachtspause ankommt. © Lutz Hentschel

Die Jungs haben Trainingspläne mitbekommen, müssen sich täglich ihre Pulsuhren umlegen und die Laufschuhe schnüren.

Wichtig zu Weihnachten rund um die Feiertage, wo speisetechnisch ordentlich aufgetischt wurde. Stamm will am Freitag nicht bei null beginnen.

Sapina erzählt zum Beispiel, wie so ein kroatisches Weihnachtsfest abläuft: "Mit viel Essen. Da steht das ganze Haus voll. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht drei, vier Kilo in den wenigen Tagen zunimmt", wie er lachend sagt.

Von daher ist Laufen ein Muss. Und das ist nicht ohne. "Der entspannte Lauf ist 5:15 Minuten auf den Kilometer", so der 30-Jährige: "Und dann gibt es die Intervallläufe mit 4:20 Minuten auf den Kilometer." So auf zehn Kilometer in etwa kommen die Dynamo-Profis pro Tag.

"Du kannst laufen, wann du willst. Du hast die Pulsuhr, da werden alle Daten gespeichert. Da kann keiner tricksen, aber das will auch keiner. Da ist wichtig, das ist die Basis", lächelt der geborene Ulmer, der über die Feiertage daheim ist und auch dort seine Läufe absolviert.