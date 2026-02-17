Zum zweiten Mal wie Kai aus der Kiste: SGD-Eigengewächs Müller springt von der Tribüne in die Startelf

Dresden - Zum zweiten Mal in dieser Saison kam Dynamos Friedrich Müller wie Kai aus der Kiste. Beim 2:1 in Bochum wurde er bei seinem Profidebüt ins kalte Wasser geschmissen und schwamm. Bis zur Winterpause blieb er, dann verschwand der 20-Jährige, um gegen Elversberg wieder aufzutauchen.

Friedrich Müller (20) spielte erstmals in diesem Kalenderjahr von Beginn an. © Lutz Hentschel

Julian Pauli (20) musste aufgrund seiner Kopfverletzung passen. "Jules geht es nicht so gut", sagte Trainer Thomas Stamm nach dem 1:2 gegen die Saarländer.

Vorsicht ist nach Paulis Vorgeschichte geboten. Das war jedem klar. Die Gesundheit geht vor. Nur mit Müller hatte als Ersatz kaum einer gerechnet.

Die anderen möglichen Kandidaten Claudio Kammerknecht (26) und Lars Bünning (27) standen nicht einmal im Kader, Lukas Boeder (28) saß zumindest auf der Bank. Stamm griff auf das Dresdner Eigengewächs zurück.

Da kam zur Pressekonferenz natürlich die Frage, weshalb sich Stamm für ihn entschieden hat. Ein Geburtstagsgeschenk - Müller wurde am Spieltag 20 - wird es nicht gewesen sein.

Es war dem Trainer anzumerken, dass er nicht ins Detail gehen mochte. "Ich stelle keine Vergleiche an, auf keinen Fall hier in der Pressekonferenz, und sage, wie ich die Dinge sehe. Die Jungs wissen, wie ich es sehe inhaltlich."