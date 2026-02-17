Zum zweiten Mal wie Kai aus der Kiste: SGD-Eigengewächs Müller springt von der Tribüne in die Startelf
Dresden - Zum zweiten Mal in dieser Saison kam Dynamos Friedrich Müller wie Kai aus der Kiste. Beim 2:1 in Bochum wurde er bei seinem Profidebüt ins kalte Wasser geschmissen und schwamm. Bis zur Winterpause blieb er, dann verschwand der 20-Jährige, um gegen Elversberg wieder aufzutauchen.
Julian Pauli (20) musste aufgrund seiner Kopfverletzung passen. "Jules geht es nicht so gut", sagte Trainer Thomas Stamm nach dem 1:2 gegen die Saarländer.
Vorsicht ist nach Paulis Vorgeschichte geboten. Das war jedem klar. Die Gesundheit geht vor. Nur mit Müller hatte als Ersatz kaum einer gerechnet.
Die anderen möglichen Kandidaten Claudio Kammerknecht (26) und Lars Bünning (27) standen nicht einmal im Kader, Lukas Boeder (28) saß zumindest auf der Bank. Stamm griff auf das Dresdner Eigengewächs zurück.
Da kam zur Pressekonferenz natürlich die Frage, weshalb sich Stamm für ihn entschieden hat. Ein Geburtstagsgeschenk - Müller wurde am Spieltag 20 - wird es nicht gewesen sein.
Es war dem Trainer anzumerken, dass er nicht ins Detail gehen mochte. "Ich stelle keine Vergleiche an, auf keinen Fall hier in der Pressekonferenz, und sage, wie ich die Dinge sehe. Die Jungs wissen, wie ich es sehe inhaltlich."
Friedrich Müller spielte abgeklärt und hatte keine Aktie an den Gegentoren
Die Entscheidung zeugte von Mut und sie gab ihm letztendlich recht. Müller spielte abgeklärt und unaufgeregt. An den spielentscheidenden Szenen bei beiden Gegentoren war er nicht involviert.
Das sah auch der Coach so: "Wer ihn gesehen hat, der kann auch eins und eins zusammenzählen und sich die guten Aktionen anschauen, die er hatte, mit und gegen den Ball. Er hat viele Argumente, seine Leistung zu beurteilen."
Sollte Pauli auch weiterhin ausfallen, wird Müller auch in Hannover wieder von Beginn an spielen. Einen Grund, ihn auf Bank oder Tribüne zu setzen, hat Stamm nicht.
Heißt für Bünning, Kammerknecht & Co., im Training weiter Gas zu geben und an den von Stamm vorgegebenen Inhalten zu arbeiten. Der Trainer betont ja immer wieder, er wird im Laufe der Rückrunde alle brauchen.
Titelfoto: Lutz Hentschel