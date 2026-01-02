Mit neuen Gesichtern im Flieger: Dynamo Dresden startet Transfer-Offensive

Dresden - Hoffentlich ist der Name nicht Programm! Thomas Keller (26) soll Dynamo Dresden im Jahr 2026 eben genau aus jenem Keller führen. Schon am Samstag soll der Innenverteidiger mit im Flieger nach Antalya sitzen.

Thomas Keller (26) soll Dynamo eben aus jenem Keller führen. © IMAGO/Lobeca

Höchstwahrscheinlich aber wird der 26-Jährige ja schon am Freitag beim Trainingsauftakt in der heimischen Trainingsakademie seine Läufe und Kraftübungen absolvieren - wenn alles schnell geregelt wird.

Der 1. FC Heidenheim und die SGD sollen sich grundlegend auf ein Leihgeschäft über den Abwehrspieler geeinigt haben. Knackpunkt ist nur noch der Medizincheck, den Keller absolvieren muss.

Eigentlich nur Makulatur, aber der gebürtige Münchner fehlte diese Saison bereits wegen einer Knie- und einer Sprunggelenksverletzung. Das erste Halbjahr 2024 verpasste er aufgrund eines Kreuzbandrisses. Ist er fit, kann der erst- und zweitligaerfahrene (zwölf bzw. 26 Spiele) Kicker trotzdem eine Verstärkung sein.

"In seinen Einsätzen seither hat er unter Beweis gestellt, dass er unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten jederzeit sofort weiterhelfen kann", hieß es vom Erstligisten bei Kellers Vertragsverlängerung vergangenen März bis 2028.