Mit neuen Gesichtern im Flieger: Dynamo Dresden startet Transfer-Offensive
Dresden - Hoffentlich ist der Name nicht Programm! Thomas Keller (26) soll Dynamo Dresden im Jahr 2026 eben genau aus jenem Keller führen. Schon am Samstag soll der Innenverteidiger mit im Flieger nach Antalya sitzen.
Höchstwahrscheinlich aber wird der 26-Jährige ja schon am Freitag beim Trainingsauftakt in der heimischen Trainingsakademie seine Läufe und Kraftübungen absolvieren - wenn alles schnell geregelt wird.
Der 1. FC Heidenheim und die SGD sollen sich grundlegend auf ein Leihgeschäft über den Abwehrspieler geeinigt haben. Knackpunkt ist nur noch der Medizincheck, den Keller absolvieren muss.
Eigentlich nur Makulatur, aber der gebürtige Münchner fehlte diese Saison bereits wegen einer Knie- und einer Sprunggelenksverletzung. Das erste Halbjahr 2024 verpasste er aufgrund eines Kreuzbandrisses. Ist er fit, kann der erst- und zweitligaerfahrene (zwölf bzw. 26 Spiele) Kicker trotzdem eine Verstärkung sein.
"In seinen Einsätzen seither hat er unter Beweis gestellt, dass er unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten jederzeit sofort weiterhelfen kann", hieß es vom Erstligisten bei Kellers Vertragsverlängerung vergangenen März bis 2028.
Thomas Keller soll in Dresden Spielpraxis sammeln
Bei den Heidenheimern glaubt man an den Innenverteidiger, jetzt soll er im Ernstfall Abstiegskampf im Unterhaus Spielpraxis und jede Menge Erfahrungen sammeln.
Das hat er bereits 2022 mit dem FC Ingolstadt, allerdings stieg der ehemalige U20-Nationalspieler mit den Schanzern ab. Vier Jahre später muss er nun beweisen, dass er daraus gelernt hat.
Im Trainingslager in der Türkei wird sich herausstellen, für wen Keller in die Dreierkette rücken soll. Julian Pauli (20) gilt mehr oder weniger als gesetzt, Lukas Boeder (28) und Friedrich Müller (19) konnten - wie eigentlich fast alle Dynamos im zweiten Halbjahr 2025 - nicht dauerhaft überzeugen.
Und TAG24 weiß: Er ist nicht das einzige neue Gesicht im Dynamo-Flieger ...
Titelfoto: IMAGO/Lobeca