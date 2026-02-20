 883

Von Dynamo zu 96 und zurück: Jonas Sterners spezielle Rückkehr nach Hannover

Im Sommer wechselte Jonas Sterner zu Hannover 96, wurde dort aber nicht glücklich. Mit Dynamo Dresden trifft er jetzt wieder auf seinen alten Arbeitgeber.

Von Jens Maßlich

Dresden - "Jonas macht das genau richtig", sagt nicht irgendeiner, sondern Ralf Becker (55). Der Sportboss von Hannover 96, vor zwei Jahren noch in Amt und Würden bei Dynamo Dresden, beobachtet den an die SGD ausgeliehenen Außenverteidiger ganz genau.

Jonas Sterner (23) ist seit Anfang Januar wieder in Dresden. Sein Wechsel nach Hannover verlief für den Rechtsverteidiger nicht wie geplant.  © Lutz Hentschel

"Er konzentriert sich zu 100 Prozent auf Dynamo. Was im Sommer kommt, ist noch so weit weg. Ich wünsche ihm nur richtig gute Spiele und viele Tore - außer natürlich am Sonntag", konkretisiert Becker. Denn um 13.30 Uhr trifft Jonas Sterner (23) mit Schwarz-Gelb auf seinen eigentlichen Arbeitgeber.

"Ich denke wirklich gar nicht an den Sommer. Das bringt nichts. Ich möchte im Hier und Jetzt sein, am Wochenende ist das ein wichtiges Spiel für uns. Da bin ich zu 100 Prozent", macht Sterner selbst klar.

"Das ist natürlich schon speziell, weil die Jungs kenne ich alle. Ich habe vor ein paar Monaten noch mit denen zusammen trainiert. Ich freue mich einfach, das Spiel zu spielen und mal schauen, wie es ausgeht."

Seit seinem Wechsel im Sommer 2025 nach Niedersachsen war Sterner bei 96 komplett außen vor. Coach Christian Titz (54) setzte überhaupt nicht auf ihn. Nur zweimal stand der Rechtsverteidiger im Zweitliga-Kader, nur einmal durfte er für 23 Minuten ran.

Man könnte meinen, Sterner fährt jetzt mit dem Messer zwischen den Zähnen nach Niedersachsen, aber die norddeutsche Gelassenheit lässt das nicht zu: "Ich muss sagen, ich hätte mir das vielleicht anders gedacht in der Woche, aber ich bin eigentlich recht frei im Kopf. Ich freue mich einfach aufs Spiel und aufs Wochenende und hoffe, wir gewinnen. Das wäre schön."

Jonas Sterner ist noch nicht bei 100 Prozent

Wenn Thomas Stamm (43, r.) sein Team auf Hannover einstellt, hat er dabei wohl auch die Infos von Jonas Sterner (l.) im Kopf.  © Lutz Hentschel

Nicht nur in Sachen Genugtuung, auch in Sachen Abstiegskampf. Aber Hannover ist zuletzt vier Spiele in Serie siegreich. Da braucht es Dynamos in Topform - doch da musste Sterner zuletzt nach starkem Start ein paar Abstriche machen.

"Ich bin auch noch nicht zu 100 Prozent zufrieden mit mir", gibt der 23-Jährige zu: "Es ist dann doch immer ein bisschen was Neues, auch wenn ich schon hier war. Das habe ich schon gemerkt. Ich will einfach jetzt von Woche zu Woche noch konstanter werden."

In Sachen Kondition und Fitness passt es auf jeden Fall. Sterner ist regelmäßig der schnellste Dynamo auf dem Feld, sprintet über 90 Minuten lang die Linie auf und ab. Das Training in Hannover sei dafür verantwortlich: "Das war sehr viel länger und dadurch vielleicht ein Tick intensiver", verrät er.

Nicht das Einzige, was es zuletzt zu berichten gab. Denn Sterner war nicht nur auf der rechten Abwehrseite gesetzt, sondern auch im Büro von Coach Thomas Stamm (43). Die Rückkehr ist also bis ins letzte Detail geplant ...

