Rückkauf des Dynamo-Fanshops bahnt sich an: Nächste MV schon im Januar?

In einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung würde es erneut um den Fanshop gehen. © imago/Dennis Hetzschold

Der Großteil pochte darauf, den vor Jahren gefassten Mitgliederbeschluss schleunigst in die Tat umzusetzen. Mit einer Unterschriftenaktion soll jetzt der Druck weiter erhöht werden.

Es ging vielleicht in der ganzen Diskussion etwas unter, als nach mehr als einer Stunde zu diesem Thema ein Mitglied ans Mikrofon trat und schon mit Zetteln in der Hand wedelte. Gegen Saarbrücken am Samstag soll es losgehen.

Die erforderlichen 400 Unterschriften werden nach den Eindrücken der Redebeiträge spielend erreicht werden. Der Grund der Aktion: So können die Mitglieder eine Außerordentliche Mitgliederversammlung (AOMW) erzwingen, um über dieses Thema nochmals abstimmen zu lassen.

Das Präsidium würde in diesem Falle prüfen, ob sämtliche Maßgaben zu diesem Thema erfüllt wurden und müsste dann die AMV innerhalb von acht Wochen einberufen. Sollte die Aktion tatsächlich schon gegen Saarbrücken starten und nächste Woche vorliegen, dürfte Mitte/Ende Januar erneut zu diesem Thema abgestimmt werden.

Der Verlauf würde sich dem vom Samstag ähneln, als die Diskussion emotional geführt wurde, die beiden Geschäftsführer David Fischer (40) und Stephan Zimmermann (37) mit ihrer Risikoabwägung aber kaum Gehör fanden. Die Sache war für die Mitglieder klar: jetzt!