Dynamo-Nationalspieler Kammerknecht zurück in Dresden und bereit für Münster!

Dresden - Er ist wieder in heimischen Gefilden. Am Dienstag ist Claudio Kammerknecht (24) aus Colombo kommend in Dresden gelandet. Am gestrigen Mittwoch stand er auf dem Trainingsplatz. Sein erster Einsatz für Sri Lanka war zwar nur kurz, der Trip für ihn aber trotzdem "absolut genial". Das Wichtigste: Er kann am Samstag in Münster spielen.